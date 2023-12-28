«Увидела подарок и обомлела» 1 28.12.2023, 14:14

2,092

Белоруски рассказали о самых неудачных и лучших подарках.

Совсем скоро наступит главная ночь года вместе с основными ее атрибутами: шампанским, мандаринами и, конечно же, подарками. Белоруски рассказали bobruisk.ru о самых странных подарках, которые дарить точно не стоило, а также поделились тем, какие сюрпризы их вдохновляют.

«Я искренне верила в то, что он скажет: «Это сюрприз!»

Елена Бородина:

– В 2022 году тогда еще муж (теперь бывший) преподнес мне в подарок чехол для дисков. На тот момент у нас дома было два стационарных компьютера и два ноутбука, и все без дисковода (смеется). То есть, чехол для дисков, которых нет... Я вообще-то намекала ему на серебряную цепочку. И мы даже смотрели варианты в ювелирных магазинах... Поэтому я опешила, когда увидела этот чехол с ценником в 3,5 рубля. Я искренне верила в то, что он скажет: «Это сюрприз!», но... сюрприз как раз и был в том, что это и был подарок (улыбается).

«Это полезно», – сказал муж. Я ему: «Что туда класть, ведь дисков нет?» А он: тебе стоит проявить смекалку.

До этого его подарки тоже не отличались креативностью: лопатка для еды, букет гвоздик (а эти цветы я как раз не люблю), живая жаба (их я ужасно боюсь).

Честно, я пробовала и говорить напрямую, и намекать, но бесполезно.

Самый же удачный подарок на Новый год был от моей мамы. В 2021 году она подарила мне сертификат на конную прогулку. Сразу я не отнеслась к этому серьезно, хотя это был шанс попробовать что-то новое, ведь я – за эксперименты! Но спустя время я использовала этот сертификат, и после полюбила верховую езду. Сейчас с удовольствием занимаюсь конным спортом – это самое лучшее занятие в мире! В этом году даже получила диплом на соревнованиях!

Мой новый муж, заботливый и любящий, дарит мне вещи, которые связаны с верховой ездой.

Когда я выбираю подарок, то исхожу из интересов того, кому буду его вручать. Например, если у человека есть хобби, то стараюсь подарить что-то связанное с ним. Если хобби нет, то пусть это будет что-то уникальное: сейчас множество вариантов – от букета из колбасы до изделий ручной работы. Можно подарить сертификаты на поездку на квадроциклах, сплав на байдарках, поездку в аквапарк. Но если фантазия иссякла, то дарю деньги, ведь никто никогда не скажет – у меня уже такие есть! (Смеется).

«Увидела подарок – обомлела»

Екатерина Крамко:

– 10 лет назад сестра мне подарила советскую ручную мясорубку, которой не пользовались. Когда увидела подарок – обомлела (смеется), ведь у многих уже все электрическое. Спросила, а зачем она мне? Сестра ответила: пригодится!

Мясорубку отвезли на дачу, думала, может, там, но пока не пригодилась. Может, в тот раз так получилось из-за того, что мы всегда подарки оговаривали, а тогда не обсудили...

После того случая сестра, кроме денег, мне уже ничего не дарила (смеется).

Самый же удачный подарок для меня – это путешествие. Только эмоции остаются с нами на всю жизнь. Муж знает эту мою слабость, поэтому дарит либо деньги, либо сразу билеты куда-нибудь.

Сама же я чаще всего дарю деньги, могу и подарок, но для этого мне точно надо знать, что хочет близкий человек.

«Такую вещь сам точно себе не купишь»

Светлана Ачинович:

– В 2018 году мне подарили мадлер (небольшой барный пестик-толкушка для выдавливания сока из фруктов и ягод при изготовлении алкогольных коктейлей – прим. ред.). Периодически мы с компанией отдыхали в одном заведении, где бармен пользовался мадлером. Эта барная толкушка выглядела очень необычно. Мы постоянно с этого смеялись! Я говорила, что это такая классная, суперская вещь, а бармен рассказывал, что ему им неудобно пользоваться.

В общем, перед Новым годом менеджер и бармен завернули мадлер в крафтовую бумагу и подарили мне. До последнего я не догадывалась, что увижу. Когда же увидела, очень удивилась! Сказала, что мадлер мне, конечно, нравится, но такая вещь нужна и в баре. Мне ответили, что уже заказали другой, а раз я на него «глаз положила», то делают мне подарок.

Я этим мадлером мяла ягоды, сейчас он у сестры в Минске, и тоже используется. Такую вещь сам точно себе не купишь, ее можно только в подарок получить!

Самые лучшие для меня подарки – это те, которые я с дарителем оговариваю заранее. Например, знакомый недавно у меня поинтересовался, чем меня можно порадовать. Я сказала, что мне нужен хороший пауэр банк (зарядное устройство). Мне очень дороги подарки, которые потом пригодятся в жизни.

Сама я точно так же выбираю подарки для других, но если спрашиваю, а мне не отвечают, то наблюдаю, изучаю, что интересно человеку. Это необязательно должен быть какой-то крупный подарок, например, у мамы не было деревянных ложек, когда я ей такой набор подарила, она очень обрадовалась.

Если же совсем-совсем не знаю, то для женщин выбираю посуду, мужчинам – что-то для их хобби, а детям всегда можно подарить книжку по возрасту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».