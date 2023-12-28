Британская разведка объяснила мощнейший взрыв при ликвидации «Новочеркасска»1
- 28.12.2023, 14:18
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Оккупанты использовали корабль не по назначению.
Большой десантный корабль «Новочеркасск» ВМФ России полностью уничтожен в результате украинского удара в порту Феодосии на южном побережье оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, данные из открытых источников позволяют предположить, что в момент удара судно перевозило взрывоопасный груз, что привело к мощному вторичному взрыву.
В результате инцидента количество больших десантных кораблей, потерянных Россией после вторжения, достигло трех: «Саратов» затонул 24 марта 2022 года, а «Минск» был функционально разрушен в сухом доке 13 сентября 2023 года. Еще два БДК, вероятно, были повреждены.
По данным британской разведки, Россия планировала использовать свои БДК для проведения значительных морских десантов во время вторжения и удвоила количество этих судов в Черном море во время подготовки к войне.
«Поскольку война затянулась, корабли стали чаще использоваться для оказания логистической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который связывает Крым с Россией», - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, ночью 26 декабря около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в Феодосии Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.
Сообщалось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе «шахед», поэтому взрыв был очень мощным.