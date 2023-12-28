Лукашенко уволил начальника управления СК по Брестской области 1 28.12.2023, 14:27

1,788

Дмитрий Конопляник

Генерал-майор отправлен в отставку.

Александр Лукашенко освободил от должности начальника управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Конопляника. Соответствующий указ подписан сегодня, сообщает пресс-служба диктатора.

«Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Брестской области и уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия», — говорится в сообщении.

55-летний Дмитрий Конопляник возглавлял управление СК по Брестской области с октября 2019 года.

После окончания юридического факультета БГУ он пошел служить в КГБ. С 2012 года возглавлял Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета, затем — управление Следственного комитета по Минску.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».