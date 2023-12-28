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Телефонные мошенники пытались обмануть минчанку, но она оказалась умнее

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  • 28.12.2023, 14:29
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Телефонные мошенники пытались обмануть минчанку, но она оказалась умнее

В деле замешан кредит.

Минчанке позвонил якобы представитель МВД и сказал, что мошенник пытается оформить на ее имя кредит. Женщину стали убеждать, что она сама должна взять кредит, чтобы не потерять деньги. Минчанка так и поступила, но в какой-то момент стала сомневаться и набрала 102, пишет «Онлайнер».

«Позвонили по Viber. Спросили, знаю ли я гражданку такую-то, назвали фамилию. Я ответила, что не знаю. [Звонивший] представился, что [он] сотрудник РУВД, такого-то района, фамилия-имя. Очень представительный голос. После этого сказали, что данная гражданка пытается по доверенности, которая сделана максимально близко к настоящей, взять кредит. Я сказала, что я ее не знаю. Они сказали, в последний момент она испугалась, заподозрила неладное и убежала. Оставайтесь на линии, сейчас с вами свяжется сотрудник Нацбанка, по имени его тоже представили и [сказали, что] он проследит вашу кредитную историю», — рассказала минчанка.

Через несколько минут с женщиной связался якобы сотрудник Нацбанка и сказал, что зафиксированы несколько попыток взять на ее имя кредит. А поскольку работники банка якобы в сговоре, то для их поимки минчанка тоже должна оформить кредит.

Женщина выполнила все указания и даже получила одобрение на получение кредита. Но в какой-то момент смутилась и набрала 102. Ей ответили, что она вовремя остановилась, и попросили подойти в ближайшее отделение милиции.

Минская милиция напоминает, что сотрудники правоохранительных органов не звонят в мессенджерах с просьбой оформить кредит.

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