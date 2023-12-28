Россия балансирует над пропастью 1 Саша Сотник

28.12.2023, 14:37

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Саша Сотник

Нижние лапы уже плохо держат и могут в любой момент соскользнуть.

После встречи с постсовковыми царьками Путин выглядел довольным: еще бы – даже Пашинян его не проигнорировал, а ведь мог! И Алиев изволил приехать, а то опять с многоразовым Лукой пришлось бы изображать брежневскую любовь. Помощник Путла Максим Орешкин подвел итоги года: «Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии». В какое место она дышит Британии или США, Орешкин уточнять не стал. Генеральная линия утверждает, что у буржуев кризис? Значит, кризис.

Главное – самим ровно дышать, не вскукарекивая на полыхающий десантный корабль «Новочеркасск». Судя по всему, ВСУ отследили, когда на нем будет военный груз – предположительно, иранские дроны – и нанесли удар крылатыми ракетами, уничтожив как корабль, так и само вооружение.

Шойгу же остается только рапортовать о взятии Марьинки, фактически стертой с лица земли, да врать о страшных потерях личного состава ВСУ, включая вымышленные F-16, которые в реальности еще и не вступали в бой. Для устрашения внешних врагов дикари высовывают морды из пещеры и рычат, что разбомбят любые аэродромы, с которых будут взлетать ненавистные F-16. А заместитель Лаврова – Сергей Рябков – грозит США разрывом дипотношений. Он бы лучше озаботился своим не скрепным именем, заканчивающимся на «гей». Судя по тому, как с Яндекс-карт исчезли Эгейское море и остров Лесбос, охота на Сергеев в пещере – следующая стадия борьбы с извращенцами. Причем, сменить имя на Сержа или Серджио не получится: от них за версту несет загнившим Западом. А уж если ты еще и Сергей Сергеевич Сергеев – тогда все. Порвут не только пасть, но и навечно закроют моргалы.

Зато определяются участники пеньковых игр, обязанные лечь костьми в плешивой гонке. Буйного плейбоя Пригожина на землю уронили, фанатичного Гиркина посадили на цепь – пора выводить на арену группу фашистов-эквилибристов. 75-летний политический атлет на красных костылях Николай Харитонов – опытный нанайский многоборец. Уж этот не даст Путину ни единого шанса уступить эту власть. А если что-то пойдет не так – крысу на руках донесет к трону Леонид Слуцкий. Жирик валяется на Новодевичьем, и теперь Слуцкому поручено поглаживать царский лобок. Пеньковый процесс контролируется зоркой надзирательницей Эллочкой Памфиловой, которая в деле рисования голосов давно превзошла 146-процентного Чурова. А чтобы лохторат не скучал – его развлекают забавой «Отследи Навального». Многострадальную Манделу превратили в шарик и катают под наперстками ФСИН: то спрячут, то покажут. Хомячки в восторге: есть повод для возмущений и протеста в забугорье. Опять же – ООН морщит шкурку в состоянии крайней озабоченности. Так что все при делах.

По стопам отравленца нечаянно пошел и пропагандист Красовский, накануне сожравший «что-то не то». Но по этому страдальцу плакать в пещере не будут. Во-первых, он – гей, а во-вторых – смотри пункт первый. Так что если и крякнет, пердя на утке, то не жалко: у мохнатиков еще Киркоров есть – сортирное чудо в перьях. Впрочем, он теперь тоже не в безопасности после «голой вечеринки» у мадам Ивлеевой. Коллективный Талибан нахмурился, взмахнув коптилками: «Пошто срамоту бесконвойную оголяешь?» Но филейный Филя ловко метнулся к Пескову и вымолил у него снисхождение: дескать, бес попутал, передайте сатане, что я за него – всей душой и ж… А остальных можете носками придушить.

То, что происходит в пещере – это даже не «позднесоветский маразм», а злая карикатура на «совок». Таких уродцев даже Босх не изображал, что объяснимо: жизнь всегда затмевает даже самый искрометный вымысел. Вместо сентиментального Брежнева и параноидального Суслова – молодящийся Крысопут и нафталиновый Патрушев. Вместо паркетного министра обороны Устинова – таежный олень Шойгу с мордой в виде бубна. И даже сам народ какой-то не советский. Тот был добрым и предсказуемым: войдет, бывало, в резонанс с линией партии, поколеблется на заседании, хряпнет водки, закусит огурчиком и, помолясь на портрет целующихся вождей, отваливается на боковую, пока заводы не позовут. А этот – дикий, ленивый, непросыхающий, и ненавидит всех, включая дружественных бармалеев, которые единственные, кто еще не предал вождя в обмен на прощение многомиллиардных займов. И никакая «Ирония судьбы» по ящику не спасает. Единственное, что остается – это заливать буркала Соловьева еще большей ненавистью, да рассекать на Сармат-мобилях с картонным оружием Возмездия.

Западные политики вдруг начали прозревать один за другим и таращить глазки, отмечая мясной наплыв рашистов на украинские территории. Генерал Бен Ходжес напрямую обвинил западных партнеров в недостаточной военной помощи Украине, в результате чего оккупанты пытаются продавить ситуацию на фронте в свою пользу. Уж они-то свою дохлятину не считают, у них так заведено со времен фельдмаршала Сутулова, для которого что Аустерлиц, что Берлинская операция – все одно. Своих не бросаем, а кого бросили – тех в докладах не учитываем. Бабы нарожают как миленькие: мы как раз аборты запретили и гастеров подвезли. Так что расползутся по кустам и дадут приплод для будущей мясной начинки. А пока истаскавшиеся по окопам людоеды зализывают раны, Путин раскручивает тему переговоров…

Второй удар по Западу анонсировал уже упомянутый Орешкин, который предрек Mercedes и BMW прекращение существования после ухода из России. Всепоглощающий Китай, по мнению мыслителя, должен перемолоть немецкий автопром, отомстив буржуям за их не пацанское поведение. Но пока приходится просить у Лукашенки яйца, не предрекая исчезновение куриц как популяции.

Империя уродливо кривляется, балансируя над бездной войны. В каждой шерстяной лапе она сжимает по ядерной ракете для сохранения равновесия, но нижние лапы уже плохо держат, и могут в любой момент соскользнуть. И лишь приказ Путина, как слово пацана, держит монстра на канате. И как долго это продлится? А если смолкнет голос вождя или же существо само очнется от гипноза? Как оно себя поведет – одному дьяволу известно…

Саша Сотник sotnik-tv.com

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