Яичные бунты в России: под Воронежем расстреляли машину владельца птицефабрики 2 28.12.2023, 14:45

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Накануне производителей яиц в регионе обвинили в «сговоре».

В России накаляются страсти, связанные с дефицитом и резким подорожанием яиц. Так, в Воронежской области неизвестные совершили покушение на Геннадия Ширяева, хозяина крупнейшей фабрики по производству яиц «Третьяковская», передает Диалог.UA со ссылкой на российские ТГ-каналы.

Сообщается, что «Фольксваген» главы птицефабрики расстреляли через два дня после возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой РФ о сговоре производителей яиц в регионе.

Вчера вечером Ширяев около 18:00 передвигался на своем внедорожнике по трассе Курск — Саратов. Близ поселка Третьяки кто-то дважды выстрелил по машине и скрылся. Яичный магнат чудом не пострадал. Сейчас полиция ведет поиски стрелка.

К слову, Ширяев владеет не только крупной птицефабрикой «Третьяковская», но и заводами по производству подсолнечного масла, яиц и другой продукции.

Недавно в отношении него возбудили дело из-за роста цен на яйца. Видимо, кто-то решил наказать предпринимателя, посчитав именно его главным виновником подорожания.

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