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Политзаключенного Игоря Олиневича недавно помещали в ШИЗО

  • 28.12.2023, 14:46
Политзаключенного Игоря Олиневича недавно помещали в ШИЗО
Игорь Олиевич

Сейчас он находится в тюрьме № 8 в Жодино.

В декабре политического заключенного Игоря Олиевича бросали в штрафной изолятор. Причины и срок правозащитникам неизвестны.

Игорь - активист анархического движения, которого задержали при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года. Его обвинили по ряду статей. В результате политзаключенного приговорили к 20 годам колонии усиленного режима.

Позже ему усилили наказание и перевели на тюремный режим в Жодино. После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста Олиневич держал голодовку.

Поддержите Игоря письмами, телеграммами и открытками: Tюрьма № 8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А, Игорю Владимировичу Олиневичу.

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