Политзаключенного Игоря Олиневича недавно помещали в ШИЗО
- 28.12.2023, 14:46
Сейчас он находится в тюрьме № 8 в Жодино.
В декабре политического заключенного Игоря Олиевича бросали в штрафной изолятор. Причины и срок правозащитникам неизвестны.
Игорь - активист анархического движения, которого задержали при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года. Его обвинили по ряду статей. В результате политзаключенного приговорили к 20 годам колонии усиленного режима.
Позже ему усилили наказание и перевели на тюремный режим в Жодино. После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста Олиневич держал голодовку.
Поддержите Игоря письмами, телеграммами и открытками: Tюрьма № 8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А, Игорю Владимировичу Олиневичу.