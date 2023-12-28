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Немецкий генерал: Дальнобойность переданных Украине ракет Storm Shadow вдвое больше, чем ожидалось

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  • 28.12.2023, 14:56
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Немецкий генерал: Дальнобойность переданных Украине ракет Storm Shadow вдвое больше, чем ожидалось

Эта версия до сих пор была на вооружении только у стран НАТО.

Генерал бундесвера в отставке и военный эксперт Эрхард Бюлер прокомментировал уничтожение большого десантного корабля «Новочеркасск» в порту Феодосии.

До сих пор считалось, что Украина получила экспортный вариант западной крылатой ракеты Storm Shadow с уменьшенной дальностью — до 250 км. Однако этого недостаточно, чтобы достичь Феодосии из воздушного пространства, контролируемого ВСУ.

Это значит, что Украине передали оригинальную версию Storm Shadow, стоящую на вооружении НАТО. Ее дальнобойность достигает 560 км.

«Крылатая ракета должна была пролететь более 250 км над оккупированной территорией. Для этого нужно знать, где расположены позиции РЛС и ПВО. Это не делается просто так, — сказал Бюлер. — В общем и целом это значит, что Украина имеет крылатые ракеты с реальной дальнобойностью 400 км. <...> Свобода передвижения Черноморского флота значительно ограничена. Теперь Феодосия, один из последних крымских портов, считавшихся безопасными, больше не безопасный порт для России. <...> По многочисленным вторичным взрывам видно, что на десантном корабле было большое количество боеприпасов. Мы знаем, что эти корабли используются россиянами как транспортные суда»

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