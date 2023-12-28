В Беларуси запретили российские колбаски 1 28.12.2023, 15:02

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иллюстративное фото

В них содержатся вещества, которые могут влиять на внимание и активность.

Госстандарт Беларуси сообщил 28 декабря, что проверил на безопасность продукт из мяса птицы сыровяленый «Колбаски куриные с чесноком» «Из мяса». Оказалось, что в них содержатся вещества, которые могут влиять на внимание и активность детей.

«В результате проведенных испытаний установлено наличие незаявленного в маркировке консерванта бензойной кислоты в количестве 100 мг/кг», — рассказали в Госстандарте.

Также в колбасках нашли незаявленные в маркировке синтетические красители желтый «солнечный закат» FCF (Е110) в количестве 99,3 мг/кг и понсо 4R (Е124) в количестве 21,3 мг/кг.

А на упаковке проверяющие не нашли обязательной надписи: «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

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