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У Брюсселя есть план «Б» по Украине

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  • Альфред Кох
  • 28.12.2023, 15:05
  • 3,326
У Брюсселя есть план «Б» по Украине
Альфред Кох

Орбана снова обыграют.

Сегодняшние карты ISW ничего радикально нового не демонстрируют, хотя по всей линии фронта видны мелкие продвижения россиян. Особенно это заметно на востоке, на Купянско-лиманском направлении.

Это, возможно связано, с новой тактикой ВСУ, которую на своей вчерашней пресс-конференции презентовал Валерий Залужный. Если коротко, то он сказал, что впредь, выбирая между потерей территории и потерей солдат, украинская армия предпочтет потерять территорию.

Мне кажется этот подход разумным. Во-первых, потому, что я всегда считал, что жизнь своих солдат дороже земли, спасать надо людей, а не недвижимость и защищать не барахло, а принципы. А во-вторых, если противник наступает, то надо по максимуму использовать его атакующий порыв, поскольку в атаке он теряет значительно больше живой силы и техники, чем обороняющаяся сторона.

Но это правило имеет определенные пределы: если упереться в духе сталинского приказа «ни шагу назад» и удерживать те или иные позиции «любой ценой», то тогда потери обеих сторон могут сравняться и смысл в такой обороне есть лишь при условии, что ресурсов у вас (прежде всего - солдат) как минимум столько же, сколько у противника. А это явно не наш случай.

В сегодняшнем комментарии к своим картам, ISW пишет, что проанализировав темп, с которым путинское войско наступает на протяжении почти всей войны, и сопоставив его с потерями, которые оно в ходе этого наступления несет, можно прийти к выводу, что в обозримой перспективе никаких существенных успехов россиянам не светит. Так все и будет вертеться вокруг пары-тройки райцентров и продвижении на глубину 10 - 15 км от нынешней линии фронта.

Да что говорить о каких-то там амбициозных «целях СВО» (о которых все время талдычит Путин), если даже Шойгу официально признал, что главная задача российской армии в 2023 году состояла в сдерживании украинского контрнаступления (!). Вот вам и «можем повторить»…

Армия, которая третий месяц штурмует Авдеевку (при том, что ей противостоит противник, которого с лета американцы держат на голодном пайке) ничего, кроме злосчастного Ржевского наступления образца 1942-43 годов, «повторить» уже не «может». Нет у нее в арсенале ни Сталинградских котлов, ни Курских дуг. Одни только жуковские мясные штурмы. А это именно то, о чем мечтает Залужный.

Сегодня министр экономики Украины Юлия Свириденко в своем комментарии Financial Times сказала, что в Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий почти для 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года.

Как пояснила Свириденко, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров.

По ее словам, дефицит внешней поддержки отбросит украинскую экономику к режиму «выживания», после того, как она начала восстановление в 2023 году. В следующем году только на подобного рода цели Украине понадобится около 37 млрд долларов внешней поддержки. Свириденко все же надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.

Она также призвала новое правительство Польши прекратить блокирование украинских пограничных переходов. Из-за польских протестов украинские экспортеры потеряли 160 млн долларов, а импортеры - 700 млн долларов.

Нельзя сказать, что в самой Украине ничего не делается в направлении увеличения доходов бюджета. Та же Financial Times пишет, что Кабмин, в частности, увеличил налог на прибыль банков, а налоги на доходы физических лиц с военных теперь будут идти в центральный бюджет. Только за первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал налогов на 4,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако ясно, что этого недостаточно.

И хотя в данный момент запрос президента США Джо Байдена на 61 млрд долларов для Украины в «тупике» в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии, нельзя сказать, что Евросоюз опустил руки.

У Брюсселя есть план Б, если к следующему саммиту глав государств-членов Евросоюза, который состоится 1 февраля, не удасться убедить Орбана снять свое вето.

Этот план состоит в том, что Евросоюз, под гарантии своих ведущих стран-членов (опять основная нагрузка ляжет, как водится, на Германию) возьмет на рынке кредит в 20 млрд евро и передаст эти деньги Украине. Такая схема не требует согласия Венгрии. Так что не переживайте, дорогие мои читатели, никто не оставит Украину наедине с ее проблемами.

Короче: слушайте Залужного и делайте как он говорит. А больше - никого не слушайте. Во время войны такое поведение будет самым правильным. И тогда будет вам счастье.

Альфред Кох, t.me

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