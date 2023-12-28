У Брюсселя есть план «Б» по Украине 3 Альфред Кох

28.12.2023, 15:05

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Альфред Кох

Орбана снова обыграют.

Сегодняшние карты ISW ничего радикально нового не демонстрируют, хотя по всей линии фронта видны мелкие продвижения россиян. Особенно это заметно на востоке, на Купянско-лиманском направлении.

Это, возможно связано, с новой тактикой ВСУ, которую на своей вчерашней пресс-конференции презентовал Валерий Залужный. Если коротко, то он сказал, что впредь, выбирая между потерей территории и потерей солдат, украинская армия предпочтет потерять территорию.

Мне кажется этот подход разумным. Во-первых, потому, что я всегда считал, что жизнь своих солдат дороже земли, спасать надо людей, а не недвижимость и защищать не барахло, а принципы. А во-вторых, если противник наступает, то надо по максимуму использовать его атакующий порыв, поскольку в атаке он теряет значительно больше живой силы и техники, чем обороняющаяся сторона.

Но это правило имеет определенные пределы: если упереться в духе сталинского приказа «ни шагу назад» и удерживать те или иные позиции «любой ценой», то тогда потери обеих сторон могут сравняться и смысл в такой обороне есть лишь при условии, что ресурсов у вас (прежде всего - солдат) как минимум столько же, сколько у противника. А это явно не наш случай.

В сегодняшнем комментарии к своим картам, ISW пишет, что проанализировав темп, с которым путинское войско наступает на протяжении почти всей войны, и сопоставив его с потерями, которые оно в ходе этого наступления несет, можно прийти к выводу, что в обозримой перспективе никаких существенных успехов россиянам не светит. Так все и будет вертеться вокруг пары-тройки райцентров и продвижении на глубину 10 - 15 км от нынешней линии фронта.

Да что говорить о каких-то там амбициозных «целях СВО» (о которых все время талдычит Путин), если даже Шойгу официально признал, что главная задача российской армии в 2023 году состояла в сдерживании украинского контрнаступления (!). Вот вам и «можем повторить»…

Армия, которая третий месяц штурмует Авдеевку (при том, что ей противостоит противник, которого с лета американцы держат на голодном пайке) ничего, кроме злосчастного Ржевского наступления образца 1942-43 годов, «повторить» уже не «может». Нет у нее в арсенале ни Сталинградских котлов, ни Курских дуг. Одни только жуковские мясные штурмы. А это именно то, о чем мечтает Залужный.

Сегодня министр экономики Украины Юлия Свириденко в своем комментарии Financial Times сказала, что в Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий почти для 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года.

Как пояснила Свириденко, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров.

По ее словам, дефицит внешней поддержки отбросит украинскую экономику к режиму «выживания», после того, как она начала восстановление в 2023 году. В следующем году только на подобного рода цели Украине понадобится около 37 млрд долларов внешней поддержки. Свириденко все же надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.

Она также призвала новое правительство Польши прекратить блокирование украинских пограничных переходов. Из-за польских протестов украинские экспортеры потеряли 160 млн долларов, а импортеры - 700 млн долларов.

Нельзя сказать, что в самой Украине ничего не делается в направлении увеличения доходов бюджета. Та же Financial Times пишет, что Кабмин, в частности, увеличил налог на прибыль банков, а налоги на доходы физических лиц с военных теперь будут идти в центральный бюджет. Только за первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал налогов на 4,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако ясно, что этого недостаточно.

И хотя в данный момент запрос президента США Джо Байдена на 61 млрд долларов для Украины в «тупике» в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии, нельзя сказать, что Евросоюз опустил руки.

У Брюсселя есть план Б, если к следующему саммиту глав государств-членов Евросоюза, который состоится 1 февраля, не удасться убедить Орбана снять свое вето.

Этот план состоит в том, что Евросоюз, под гарантии своих ведущих стран-членов (опять основная нагрузка ляжет, как водится, на Германию) возьмет на рынке кредит в 20 млрд евро и передаст эти деньги Украине. Такая схема не требует согласия Венгрии. Так что не переживайте, дорогие мои читатели, никто не оставит Украину наедине с ее проблемами.

Короче: слушайте Залужного и делайте как он говорит. А больше - никого не слушайте. Во время войны такое поведение будет самым правильным. И тогда будет вам счастье.

Альфред Кох, t.me

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