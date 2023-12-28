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Найдены свежие варианты пустующих домов от 37 рублей

  • 28.12.2023, 15:15
  • 1,496
Найдены свежие варианты пустующих домов от 37 рублей

Есть и рядом с Минском.

Realt посмотрел объекты из Единого реестра пустующих домов. Некоторые из них находятся недалеко от Минска.

Логойский район, Заречье, 65 км от МКАД

На улице Центральной этой лесной деревни можно присмотреться к дому на 54 квадрата, построенного в 1950 году. К нему прилагается 25 соток земли. Этот вариант выставлен на аукцион с начальной стоимостью 37 рублей. Торги намечены 24 января.

Вилейский район, Матьковцы, 75 км от МКАД

Деревня имеет статус агрогородка, поэтому ее стоит рассматривать тем, кто не готов обустраивать дачу в хуторской глуши. Сюда удобно добираться, рядом Вилейское водохранилище, сразу за участком начинается лес.

Интересующий нас дом находится на улице Зелёной, 14. У него богатое приданное – сараи, погреб, гараж, баня и 16 соток земли со старым садом. Продается без аукциона, за 5500 рублей.

Вилейский район, Слобода, 122 км от МКАД

Деревня находится в очень живописном месте, на берегу реки Нарочь. Рядом озера Слободское, Вишневское, Свирь и Нарочь.

Дом найдете на улице Лесной, 7. Он компактный — всего 30 м2. Участок же солидный — 25 соток. Все это хозяйство можно заполучить всего за 37 рублей и без аукциона.

Лепель, 150 км от МКАД

Здесь обратите внимание на дом по адресу переулок Лесной, 8. Место уникальное — это заселенный остров между местными озерами — Лепельским и Проша.

Дом здесь деревянный с кирпичной пристройкой, с виду крепкий, без следов вандализма. Общая площадь 56,4 м2, размер участка 6 соток. Продавать его собираются с аукциона. Начальная стоимость не указана, в описании говорится что «обратились за рыночной оценкой».

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