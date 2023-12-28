Обгорела носовая часть: в Феодосии взрывами повреждено еще одно судно РФ 1 28.12.2023, 15:22

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фото: С.Стриженов

Отличительной его чертой является железобетонный корпус.

В порту оккупированной РФ Феодосии повреждено еще одно российское судно в результате взрыва десантного корабля «Новочеркасск» 26 декабря.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» по результатам анализа спутниковых снимков.

«Еще одно судно было повреждено в Феодосийском порту от взрыва БДК «Новочеркасск», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на снимке со спутника Maxar виден БДК «Новочеркасск», который догорает и ниже у пирса судно с поврежденной носовой частью.

На другом снимке – это судно летом на снимке Google. При этом публикуются фото порта сделаны в разные годы.

Что известно о поврежденном судне ПМР-71

Отмечается, что судно идентифицировано как рейдовая плавучая мастерская ПМР-71 проекта 889А из состава 58 группы судов обеспечения (ПБ Феодосия).

Отличительной чертой проекта является железобетонный корпус. Рейдовая плавучая мастерская ПМР-71 была построена в Болгарии в 1982 г. В 1997 г., согласно Договору о разделе флота, судно отошло российской стороне.

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