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Иностранец привез в Беларусь фальшивые доллары, чтобы купить за них авто

  • 28.12.2023, 15:24
  • 2,212
Иностранец привез в Беларусь фальшивые доллары, чтобы купить за них авто

Что было дальше.

Мужчина-иностранец приехал в Беларусь, чтобы купить машину. Отправился к обменнику, чтобы поменять деньги, отдал кассиру $650. Что было дальше — рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Кассир усомнилась в подлинности двух стодолларовых купюр и сообщила об этом в милицию. Прибывшие сотрудники изъяли эти банкноты и передали экспертам для исследования. Оно показало, что деньги ненастоящие.

Иностранец пояснил, что эти деньги ему дал заказчик для перегона авто из Беларуси в Азербайджан. О том, что они поддельные, мужчина не догадывался.

Как сообщает Нацбанк, только за первое полугодие 2023-го в Беларуси выявили 348 поддельных долларовых купюр.

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