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ГУР: В России стремительно заканчиваются лейтенанты

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  • 28.12.2023, 15:33
  • 2,648
ГУР: В России стремительно заканчиваются лейтенанты

Украинская разведка раскрыла детали.

Военное руководство России пытается компенсировать потери младшего офицерского состава на войне в Украине за счет ускоренного обучения новых оккупантов. В частности, в РФ пытаются масштабировать обучение и сократить сроки подготовки захватчиков.

При этом прошедших ускоренную подготовку и получивших первоначальное офицерское звание сразу отправляют на фронт. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, государство-агрессор РФ столкнулось с серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины.

Кроме того, чтобы иметь возможность продолжать интенсивные боевые действия в 2024 году военное руководство РФ также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с временно оккупированных территорий Украины.

Также в ГУР отметили, что Кремлю не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море. Поэтому одним из намерений врага на 2024 год является подготовка спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге.

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