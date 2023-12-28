Преступления Лукашенко показали по ТВ 2 28.12.2023, 15:37

4,462

Международному суду в Гааге облегчили работу.

На новогоднем представлении с участием Александра Лукашенко 28 декабря присутствовали дети из Украины, следует из сообщения пресс-службы диктатора.

По данным Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета (США), которые содержатся в опубликованном 16 ноября отчете американской некоммерческой организации «Обсерватория конфликтов», из Украины в Беларусь с начала развязанной РФ войны вывезено не менее 2.442 детей 6–17 лет.

Согласно документу, детей (в том числе из уязвимых групп населения) привозили в 13 белорусских учреждений.

В числе причастных к перемещению украинских детей в Беларусь названы белорусский паралимпиец и провластный общественный деятель Алексей Талай, ОАО «Беларуськалий», провластный Белорусский республиканский союз молодежи.

17 марта этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за вывоз украинских детей с оккупированных территорий.

Белорусские демсилы добиваются того же в отношении Лукашенко. 13 сентября Европейский парламент принял резолюцию с призывом к МУС рассмотреть возможность выдать ордер на его арест.

1 декабря Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство Белорусского Красного Креста (БКК), поскольку БКК не освободил от должности генерального секретаря Дмитрия Шевцова, обвиняемого в причастности к вывозу детей с оккупированных территорий Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».