Поражение российской армии в Крынках: ВСУ передали «видеопривет» Путину

Поражение российской армии в Крынках: ВСУ передали «видеопривет» Путину1
- 28.12.2023, 15:44
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Как на самом деле выглядят «санитарные потери» РФ.
Заявление Путина о «небольшом количестве потерь» российской армии «санитарного характера» на Херсонском фронте не соответствует действительности.
Появившиеся в Интернете видео говорят о том, что ВСУ устроили россиянам настоящий разгром.
Видео, опубликованное в социальных сетях украинским военным под позывным «Мадьяр», показывает десятки погибших российских солдат, разбросанных в окрестностях населенного пункта Крынки, передает dialog.ua.
На видео видно, что российские солдаты и бронетехника были разбиты вследствие ударов артиллерии и беспилотников. Тела погибших оккупантов хорошо видно с воздуха.
Заявление Путина о «незначительном количестве санитарных потерь» является недостоверным.
«Левый берег Днепра, село Крынки. Все завалено трупами российских военных», - комментирует видео журналист Денис Казанский.
«Путин лжет, когда говорит о незначительных санитарных потерях на Херсонском фронте. На самом деле российские войска несут огромные потери. Мы видим это на поле боя», - пишут пользователи социальных сетей, комментируя видео.