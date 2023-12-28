Король новогоднего стола: рецепт шикарного салата Мексика 2 28.12.2023, 15:51

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И даже варить ничего не надо.

«Главред» предлагает на Новый год 2024 попробовать вкусный и сытный салат, для которого ничего варить не нужно. Рецепт салата Мексика удивит каждую хозяйку.

Готовимся к Новому году 2024 и предлагаем вам шикарный рецепт салата Мексика, который станет изюминкой вашего стола.

Для такого рецепта не нужно варить овощи или мясо достаточно приготовить нужные ингредиенты и просто нарезать.

Такой салат очень вкусный, сытный и полезный.

Салат на Новый год 2024 - быстрый рецепт

Вам понадобится:

Копченая колбаса или сосиски - 200 гр

Кукуруза сладкая - 1 банка (120 гр)

Твердый сыр - 120 гр

Помидоры красные - 2 шт

Болгарский перец красный - 1 шт

Соленые огурцы - 4 шт

Соль, перец - по вкусу

Чеснок - по вкусу

Укроп или петрушка

Майонез легкий - 2 столовых ложки

Копченую колбасу или колбаски нарезать красивыми кусочками и отправить в салатник.

Помыть помидоры и сладкий перец. Помидоры порезать брусочками, желательно выбирать немного твердоватые, чтобы салат не потек.

Болгарский перец порезать на 2 части, очистить от семян и нарезаем брусочками небольшого размера.

Огурцы выбираем соленые в меру, чтобы не испортить вкус салата. Порезать кубиками огурцы.

Промыть укроп и петрушку, измельчить и добавить в салатник все ингредиенты.

Сыр натереть на крупной терке и в самую последнюю очередь добавить в салат.

Далее сливаем жидкость с кукурузы и также отправляем в салатник.

Если любите чеснок, можно 1 зубчик выдавить, смешать с майонезом и заправить салат.

Салат хорошо перемешиваем с майонезом, солим по вкусу.

Дать салату настоятся в холодильнике 30 минут и подавать охлажденным к столу.

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