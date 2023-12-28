Киркорова умножили на ноль Вадим Денисенко, «Деловая столица»

28.12.2023, 15:58

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В этой истории есть намного более важный аспект.

Раскрутка жесткой обструкции участников голой вечеринки на первый взгляд кажется исключительно неадекватной реакцией автократии на заевшейся и потерявшей ощущение времени тусовку. Но, мне кажется, процессы, запущенные сейчас, носят несколько более глубокий, системный характер.

Начать нужно с того, что первая реакция власти не предполагала каких-либо кардинальных вещей. Все выглядело так, что артисты извинятся и дело спустится на тормозах.

Но здесь «неожиданно вмешались» ВСУ, уничтожившие БДК «Новочеркасск». И в Кремле, судя по всему, приняли решение максимально усилить историю с голой вечеринкой и тем самым закрыть в информпространстве вопрос уничтожения корабля. И все бы тоже на этом завершилось, но в Кремле было принято решение показательно унизить и наказать участников вечеринки. Если говорить историческими параллелями, которые всегда хромые, — это современная реинкарнация дела журналов «Звезда» и «Ленинград».

Вся эта тусовка, мягко говоря, не антивластна и совсем не выступает против Путина. Но она раздражает Кремль недостаточной лояльностью. Властям нужны шаманы (новейший Кобзон), а не киркоровы, явно имеющие за собой шлейф вседозволенности и воспоминаний о свободной жизни с более состоятельным и беззаботным для большинства россиян периодом. Киркоровы и собчачки – это символы недобитого либерализма, который в любой момент может поднять голову. Но вся эта история – вершина айсберга.

По-моему, есть еще один важный аспект, значительно сложнее предыдущего. Это начало очень сложной перестройки государственной модели РФ, согласно новым вводным (отмена идеи транзита власти и полная потеря даже квазипозиции). Сейчас конкурируют между собой две модели: одна, которую условно можем назвать моделью Патрушева и которую можно назвать «неоандроповщина». Суть ее сводится к полному подчинению всех процессов силовикам с руководящей ролью ФСБ. Главным союзником Патрушева здесь выступает руководитель «Ростеха» Чемезов.

Вторая модель, которую можем условно назвать моделью Кириенко и которая предполагает образование баланса между силовиками и неким гибридом новейшей КПСС или даже КПК, обеспечивающей гражданские социальные лифты и отвечающей, прежде всего, за экономику и социалку.

Какая модель победит – сказать трудно (увольнение Кириенко, о котором в последнее время заговорили, вовсе не означает смерть этой концепции). Пока точно больше шансов у первой модели, но Путин будет явно бояться чрезмерного усиления силовиков. Есть еще один козырь у второй модели: при ней телевизор не будет таким скучным, а значит, система управления населением не будет сводиться исключительно для страха. Правда, вопрос, важно ли Путину сейчас — открытый.

Россия вступает в период трансформации системы. И от этой трансформации будет во многом зависеть не только то, что будет происходить в России завтра, но и несколько лет спустя.

Вадим Денисенко, «Деловая столица»

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