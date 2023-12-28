Белорусский офицер: У нас может быть «заговор майоров» 28.12.2023, 16:01

В Беларуси есть «партизаны в погонах».

Каким был уходящий 2023-й год для белорусской армии? Действительная ли она стала сильнее, как пишут лукашенковские пропагандисты? Об этом сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с белорусским офицером:

— Тут есть несколько моментов. В этом году было очень много сделано для расширения законодательной базы: нововведения по призывам, электронные повестки. Важно понимать, что многое делается в пропагандистских целях, чтобы показать, что якобы страна переходит на военные рельсы. Не исключаю, что эта видимость создается для одного актера — Лукашенко.

Однако стала ли белорусская армия за это время сильнее? Нет. Все эти сборы, которые проводились летом, заканчивались пьянкам, шашлыками на полевых учениях. Было смешно читать, когда некоторые СМИ писали, что якобы повысился уровень подготовки в белорусской армии. Глупости.

Однако для властей важно держать людей в подчинении, поэтому они решили превращать страну в казарму. Какого-то реального эффекта от этого нет.

— В Беларуси в этом году появились «вагнеровцы», есть ли информация, сколько их в стране?

— Не более двухсот. Часть наемников с белорусскими паспортами пошли на контракт. Знаю, что внутренние войска с ними активно работают. Есть инструкторы, но могу сказать, что отзывы «вагнеровцев» о наших военных очень слабые. Откровенно смеялись над ними. Ведь многие даже турникет не могут наложить.

Плюс для нашей армии это совершенно инородный элемент — у «вагнеров» очень, мягко говоря, специфическое прошлое. У нас абсолютно советская армия с советскими порядками. У «вагнеровцев» порядки тюремные, это «ауешная» структура. Даже для многих наших военных, которые современностью не отличаются, эти порядки чуждые.

— Есть ли опасность, что белорусская армия еще будет задействована в войне против Украины?

— Все зависит от ситуации на фронте. Если Украина проигрывает на юге и востоке, русские могут попробовать повторить заход с территории Беларуси. Если Путин скажет, Лукашенко нечем будет ответить. Не исключаю, что если такой заход будет осуществляться, то на этот раз он может и сам проявить инициативу.

— Есть ли в белорусской армии «партизаны»? Люди, которые могут ждать удобного момента, чтобы поддержать народ?

— В 2020 году много слышал от офицеров среднего звена, что пора что-то менять. Многие голосовали за Тихановскую. Думаю, что среди «больших погон» обычные обыватели и «ждуны», которые примут любое развитие событий. За Лукашенко они не будут вписываться, но и как-то свергать его не будут. Есть, безусловно, сумасшедшие «русскомировцы», но их единицы. Все хотят переждать, досидеть до пенсии. Никто не будет как-то активничать.

Скажем, если такие партизаны есть, их можно будет найти на уровне майоров, более молодых офицеров. Если в Португалии было «движение капитанов», у нас может быть «заговор майоров».

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