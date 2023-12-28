Мошенники придумали способ заработать на белорусах при помощи сериала «Слово пацана»4
- 28.12.2023, 16:13
- 2,082
Схема обмана проста.
Мошенники стали зарабатывать в интернете на нашумевшем сериале, сообщает ведомственная газета МВД Беларуси «На страже».
Речь идет о российском сериале «Слово пацана». Стали появляться поддельные сайты для его просмотра — белорусская милиция насчитала почти 400 таких площадок.
«Схема обмана проста: виртуальные страницы содержат предложение увидеть все серии бесплатно, однако вскоре после начала просмотра появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки за небольшую сумму. Для этого пользователя перенаправляют на сторонний сайт, а если он совершает оплату, то незаметно для него оформляется еженедельная подписка, которая по истечении срока действия автоматически продлевается», — рассказали в МВД.