Newsweek рассказал, сколько продлится война в Украине 28.12.2023, 16:20

1,476

Фото: UNIAN

В 2024 году боевые действия точно не закончатся.

Президент Украины Владимир Зеленский и диктатор Владимир Путин придерживаются максималистских целей, что исключает возможность скорого окончания войны. Поэтому боевые действия, скорее всего, продолжатся до 2025 года, пишет Newsweek.

В то же время издание подчеркивает, что нельзя исключать событий, подобных походу главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина на Москву. Кроме того, Кремль неоднократно опровергал слухи о состоянии здоровья Путина.

«Я могу предположить, что война в Украине закончится в 2024 году только в том случае, если Владимир Путин умрет», — сказала профессор коммуникаций и медиа-исследований в Фордхэмском университете и бывший шеф московского бюро CBS News Бет Кнобель.

По ее словам, теоретически возможно, что Россия может воспользоваться сменой руководства, чтобы попытаться объявить о победе и просто удержать земли, которые она захватила с февраля 2022 года.

«Но даже если Путин умрет, я думаю, есть лишь мизерный шанс, что Россия откажется от войны, потому что она уже вложила так много своего национального имиджа в победу», — сказала она.

В докладе американской разведки говорится, что Россия потеряла 87% своих сил, находившихся до вторжения, или 315 тысяч военнослужащих. Также ожидаемая после выборов повторная мобилизация свидетельствует о готовности Путина пожертвовать собственным народом. В декабре он утвердил расходы, согласно которым в 2024 году на военные нужды будет уходить около 30% всего бюджета России.

Профессор истории в колледже Мередит в Роли Грегори Витарбо заявил, что долгосрочное урегулирование путем переговоров также представляется маловероятным.

«Потратив столько крови, сокровищ и престижа на эту войну, Путин политически не может позволить себе ничего меньшего, чем решительная победа», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».