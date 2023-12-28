ГАИ устроила рейды с проверкой багажников в поисках «редкости» 2 28.12.2023, 16:25

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Кому из белорусов приготовиться?

В ГАИ Витебской области сообщили, что начали проведение рейдов совместно с лесниками. В ходе мероприятий водителей просили показать, что в багажниках. Целью таких действий, как вы догадались, были нелегальные ёлки.

В ГАИ признались, что любителей срубить ёлку в лесу с каждым годом все меньше.

«Штрафы за незаконную рубку елей и сосен в десятки раз превышают ту цену, по которой они продаются в канун Нового года. Поэтому елочный браконьер сегодня — большая редкость», — сообщили в ТГ-канале Витебской ГАИ.

В итоге, в Госавтоинспекции сообщили, что во время рейдов нарушителей не выявили. По всей видимости, такие же мероприятия стоит ждать и на других оживленных трассах в Беларуси, особенно вблизи лесов. Так что водителям, везущим домой ёлки стоит иметь при себе документы, подтверждающие легальную покупку новогодних деревьев.

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