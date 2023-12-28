Дресс-код как отражение политики Телеграм-канал «СерпомПо»

28.12.2023, 16:30

Кремлевские начальники взялись за мини-юбки.

Если государство начнет влезать в личную жизнь граждан, то оно не остановится.

Будоражащая новость пришла их Приморья: в 17 регионах РФ девочкам запретили ходить в брюках в школу. Причем речь вовсе не о мусульманских республиках (в списке лишь Дагестан и Башкортостан), а вполне себе русских областях, типа Липецкой или Воронежской. И что особо взволновало некоторых депутатов – запрет касается территорий с суровыми зимами – Якутии, Хабаровского края, Алтая.

Конец демографии, если девочки будут ходить на морозе в юбках и капроновых чулках, переживает депутат Нилов.

Ну, сейчас полно модных колготок из шерсти и хлопка. Если же говорить о демографии, то самая высокая рождаемость в СССР была с середины 70-х по середину 80-х, потом пошла на спад. 70-е – это как раз мини-юбки, капроновые и нейлоновые колготки... Демография зависит не от типа и фасона одежды, а от материального благополучия общества и пресловутой веры в завтрашний день. И с тем, и с другим в нынешней России явная напряженка.

Что же касается запретов, то у вас, товарищи депутаты, в той же Чечне давно особый дресс-код и вообще средневековый уклад жизни, и никого это не трогает. И если кремлевские начальники наказывают взрослых людей, добровольно собравшихся на закрытую вечеринку в не очень одетом виде, то логично, что местные считают, что могут указывать, как одеваться, хотя бы школьницам.

Хотя после того, как информация получила всероссийский резонанс, регионы один за другим (Якутия, Приморье) начали опровергать факт брючного запрета. И правильно! А вдруг выяснится, что главный российский начальник за брюки на школьницах?

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