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Минчанин украл крыло Tesla, чтобы сдать его на металлолом

  • 28.12.2023, 16:33
Минчанин украл крыло Tesla, чтобы сдать его на металлолом

Сумма ущерба составила 400 рублей.

Житель Минска похитил переднее крыло Tesla и хотел сдать его на металлолом, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с сообщением о хищении переднего крыла Tesla обратился владелец электромобиля. Он рассказал, что деталь была передана для покраски и после проведения работ находилась на улице. Сумма ущерба составила 400 рублей.

Сотрудники милиции задержали за кражу 35-летнего минчанина. Установлено, что он забрал крыло и увез домой. В дальнейшем мужчина планировал сдать деталь на металлолом.

Следователи возбудили в отношении минчанина уголовное дело за кражу.

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