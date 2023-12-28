BILD: Крым оказался ахиллесовой пятой Путина 2 28.12.2023, 16:41

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Для этого есть четыре причины.

Военный эксперт немецкого издания BILD Юлиан Репке, комментируя уничтожение десантного корабля «Новочеркасск» в порту Феодосии. По мнению Репке, удар нанесли двумя крылатыми ракетами Storm Shadow, а мощный взрыв на борту свидетельствует, что там находилось множество боеприпасов или беспилотников-камикадзе.

Ранее ВСУ сбили до четырех российских Су-34, которые вылетели из Крыма. Как считает эксперт BILD, их мог уничтожить доставленный на юг Украины из Германии комплекс ПВО Patriot. «Почему незаконно аннексированный с 2014 года Крым вновь и вновь подвергается атакам? — спрашивает Репке. — Потому что это ахиллесова пята Путина в войне против Украины». По его словам, на то есть несколько причин:

— Обилие разведданных. Географическое положение Крыма позволяет самолетам-разведчикам НАТО над Черным морем фиксировать каждое передвижение ВС РФ и каждое радиосообщение на полуострове. Они передают эту информацию ВСУ, которые могут нанести своевременный удар.

— Расстояние для атак. Крым находится в зоне досягаемости переданных Украине западных ракет. Например, дальнобойность Storm Shadow — 250 км, снарядов Patriot — 160 км.

— Политический фактор. Страны Запада не одобряют украинские удары по территории России. Но оккупированный Крым они не признают российским, потому ВСУ могут атаковать полуостров всем имеющимся оружием.

— Лояльное население. В Крыму остаются тысячи украинцев, недовольных присоединением к России. Они образуют сеть информаторов и передают Киеву данные, которые можно использовать для точных атак.

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