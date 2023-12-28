Как нескучно встретить Новый год дома: 12 идей 1 28.12.2023, 16:50

1,684

Можно заняться чем-то гораздо более интересным, чем смотреть телевизор и есть оливье.

Не важно, с кем вы празднуете: с семьёй, друзьями, партнёром или в одиночестве. Эти занятия сделают ночь незабываемой, пишет lifehacker.ru.

1. Обустройте фотозону

Если вы ждёте гостей, отличной идеей будет обустроить место, где все смогут сфотографироваться в праздничных нарядах — словно на каком‑то большом мероприятии. Потом эти снимки можно распечатать и подарить всем присутствующим на память.

Оставить у гостей приятные воспоминания о вечере поможет совместное фото — используйте таймер или селфи‑палку.

Чтобы красиво оформить фотозону, выберите подходящий фон, развесьте гирлянды, игрушки, венки из ёлочных веток, позаботьтесь о хорошем освещении. Заранее заготовьте реквизит: праздничные маски и забавные аксессуары.

2. Организуйте тематическую вечеринку

Перевоплощаться любят и дети, и взрослые, поэтому смело предупреждайте гостей, что ждёте их в маскарадных костюмах. Тематика может быть любой. Например:

Венецианский карнавал.

Животные.

Пираты.

Знаменитости.

Ретро.

Кино.

Пусть гости проявят фантазию. А заодно можно устроить конкурс на лучший наряд.

Не ограничивайте отражение тематики вечера одними костюмами — основной мотив можно представить и на столе. Например, собрать угощения одного цвета или блюда определённой кухни или страны происхождения.

3. Устройте мастер‑класс

За несколько часов до Нового года, когда все уже собрались, позовите гостей на мастер‑класс. Заранее запаситесь всем необходимым и предложите под вашим руководством приготовить коктейль или десерт.

Для детей можно устроить мастер‑класс по раскрашиванию самодельного печенья или строительству пряничного домика. А создать собственную ёлочную игрушку будет интересно гостям всех возрастов.

4. Проведите игры и конкурсы

Если крокодил, стикеры, мафия и твистер уже надоели, то вот ещё несколько идей.

Ватные снежки

Чтобы не засиживаться за столом и немного размяться, можно посоревноваться в меткости. Для этого нужно подготовить мишень из ведра и по очереди кидать туда ватные шарики с расстояния нескольких метров. Летать они будут не очень хорошо, так что веселье и азарт гарантированы.

Самая смешная фотография

Предложите гостям в течение вечера запечатлевать забавные моменты, а под конец празднования проголосуйте за лучший снимок и вручите приз фотографу‑победителю.

Случайные развлечения

Внесите разнообразие, добавив в конкурсы и игры элемент неожиданности. Заранее придумайте список развлечений, запишите их названия на листках и положите в непрозрачный мешок или ящик. В новогоднюю ночь предлагайте гостям достать по листку и проводите выпавшую игру.

Новогодний квест

Отличный способ развлечь и детей, и взрослых — устроить охоту за подарками: нарисовать «пиратскую карту» или разложить по дому записки с подсказками. Для этого можно разделить участников на группы или раздать инструкции индивидуально каждому.

5. Поиграйте в настольные или видеоигры

Если вставать из‑за стола не очень хочется, то интересно провести время помогут настолки и компьютерные игры. Доставайте лото, монополию или приставку и устраивайте весёлые зарубы. Можно организовать турнир или марафон — например, сыграть во все игры хотя бы раз.

6. Запишите «интервью из прошлого»

Это развлечение можно превратить в ежегодную праздничную традицию. Попросите гостей на видео рассказать о прошедшем годе и поделиться планами на будущий — с условием, что обязательно посмотрите это вместе на следующий Новый год. Для интереса можно добавить каверзные вопросы или попросить поведать о самых смешных случаях.

7. Устройте караоке или дискотеку

Какой праздник без песен и танцев? Используйте готовые плейлисты или создайте свой. Заодно можно устроить конкурс на лучшее исполнение.

8. Проведите марафон любимых фильмов или сериалов

Заядлым киноманам или парам можно устроить новогодний марафон любимого кино. Приготовьте подборку фильмов или сериалов заранее, запаситесь любимой едой и напитками и наслаждайтесь.

9. Устройте вечер ностальгии

Хороший способ добавить эмоций в праздник — посмотреть фото и видео из домашнего архива. Вспомните о прошедшем и помечтайте о том, чего бы хотели в новом году.

10. Отпразднуйте «ленивый» Новый год

Если вы совсем устали от всего, в том числе и от новогодней суеты, устройте себе настоящий праздник и ничего не делайте. Заранее накупите любимой еды, никого не приглашайте и сами в гости не ходите, укутайтесь в тёплый плед и проведите вечер за книгой или у телевизора, никуда не спеша и ничего не делая.

Этот пункт хорошо сочетается с марафоном любимого кино, так что их можно совместить.

11. Проведите Новый год без электричества и гаджетов

Отличный способ отметить праздник вдвоём — устроить романтический вечер без телевизора, смартфонов и информационного шума. Можно даже отказаться от электричества, встречать Новый год при свечах (соблюдая требования безопасности, конечно) и полностью посвятить время друг другу.

12. Отправляйтесь на праздники за город

Если у вас есть тёплая дача или загородный дом, можно замечательно провести праздники там. Устроить хоровод вокруг живой ели, приготовить еду на огне, сыграть в снежки и слепить снеговика — вот неполный список развлечений на природе. Также можно сходить в баню, запустить салют, пострелять из хлопушек и пожечь бенгальские огни. Только помните о технике безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».