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В Минске долгострой ТРЦ «Мега Парк» опять пытаются продать

  • 28.12.2023, 17:32
В Минске долгострой ТРЦ «Мега Парк» опять пытаются продать

На этот раз со скидкой 80%.

Недостроенный торгово-развлекательный центр «Мега Парк» на Каменной Горке в Минске опять ищет хозяев. Это еще одна попытка пристроить бесхозное строение на пересечении улиц Казимировской — Каменногорской. Последний раз ТЦ пытались продать в декабре со скидкой 50% от первоначальной стоимости. Первичная цена лота составляла больше $37 млн. На сегодняшний день приобрести объект пока никто не решился, пишет «Онлайнер».

На предстоящих торгах стоимость будущего торгово-развлекательного объекта, который планировали открыть еще в 2017 году, снижена на 80% и составляет около 7,7 млн долларов.

Аукцион состоится 11 января в Минском городском центре недвижимости. Вдохнуть жизнь в столичный недострой могут граждане и юрлица из Беларуси, а также иностранные инвесторы.

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