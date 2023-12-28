В России наступает дефицит производства всего 3 Телеграм-канал «Вольнодумец»

28.12.2023, 17:36

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Пустой холодильник протрезвит зазомбированное население.

Правительство РФ еще на два года (до конца 2025 г) продлило запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования. Согласно постановлению, «экспортное ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла и др.»

Во-первых, это результат «ничего не значащих санкций» европейских и американских санкций. Перестали поступать западные деньги, современные высокотехнологичные запчасти и оборудование для выпуска конкурентноспособной продукции.

Кроме того, согласно западным санкциям, Россия не может продавать свою продукцию на европейские и американские рынки. Разве что в страны Евразийского экономического союза. Но кому там нужно оборудование с технологиями 80-90-х годов ХХ века? Поэтому этими запретами Россия, как бы хотела показать, что в ответ «мы вам ничего не будем продавать». Да Европе этого и не надо. Россия, как была, так и остается сырьевым придатком со своей нефтью, газом, древесиной и т.п.

Во-вторых, и это главное - Россия ограничила вывоз вышеуказанной продукции, так как в стране наступает дефицит производства всего, в том числе и товаров народного потребления. Все деньги и усилия Кремля кинуты на производство военной техники.

В результате в России уже ощутима нехватка медикаментов, запчастей для авиации, ракетостроения, электроники, товаров народного потребления и продуктов питания. Яйца, мясо птицы, мука из кузнечиков (производится в Краснодарском крае) – это только начало глобального кризиса в России. Не исключено, что пустой холодильник протрезвит зазомбированное население России, которое и решит проблему смены путинской власти.

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