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«Настоящее чудо на Рождество»: семья получила открытку от Полины Шарендо-Панасюк

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  • 28.12.2023, 17:45
«Настоящее чудо на Рождество»: семья получила открытку от Полины Шарендо-Панасюк

В ней политзаключенная обратилась к своим сыновьям.

Радостной новостью поделился в «Фейсбуке» муж брестской активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо. «Как настоящее чудо на Рождество пробилась открытка от Полины», — написал он.

«Мои любимые Славомир и Стах! Это мама, которая насильственно исчезла из вашей жизни три года назад. Он стал туманным пятном, как пишет кто-то. Но вы постоянно перед моими глазами, по редким фото, которые прорываются ко мне через все препятствия. Вижу, как вы выросли. Каждый день смотрю на ваши снимки и мечтаю увидеть воочию, обнять, приютить. Ребята! Я поздравляю папу и вас с Рождеством! Встретьте его достойно!

Хорошо отдохнуть на каникулах! Христос родился! Славим его!

Мама, ХІІ. 2023», — говорится в поздравительной открытке.

Напомним, что Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года и осудили на два с половиной года колонии. Но летом 2022 года на свободу она не вышла. Сначала ей дали год по статье 411 («злостное неповиновение требованиям администрации колонии»). В 2023-м политзаключенную снова не освободили, а дали еще год по той же статье.

В 2023 году Полина Шарендо-Панасюк стала победителем правозащитной премии в номинации «Правозащитная солидарность года».

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