Закуска на Новый год, которая улетает всегда первой: самый быстрый рецепт

Закуска на Новый год, которая улетает всегда первой: самый быстрый рецепт1
- 28.12.2023, 17:54
Такую закуску разметают со стола за 1 секунду.
«Главред» предлагает попробовать оригинальный вариант закуски на Новый год 2024. Невероятно вкусные брускеты с авокадо.
Такую закуску разметают со стола за 1 секунду. Это настолько вкусные гренки, что вы не успеете подавать их к столу.
Рецепт закуски на Новый год 2024 очень простой.
Самая быстрая закуска на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
Багет - 1 шт
Авокадо - 2шт
Плавленый сыр - 2 ст ложки
Креветки - 5 шт
Вяленые томаты - 5 шт
Соль
Оливковое масло
Лимон
Специи - по вкусу
Авокадо выбирайте уже спелый. Разделите на 2 части, и переложите мякоть в блендер.
В чашу блендера добавьте 2 столовых ложки плавленого сыра.
Взбить блендером до однородности авокадо и сыр.
Разогреть сковороду, влить оливковое масло, и обжарить уже очищенные креветки. По желанию посыпать любимыми специями.
Полить соком лимона креветки и обжарить с двух сторон 7 минут.
В это время нарезать ровными кусочками багет, обжарить на сухой сковороде.
Смазать гренки авокадо с сыром, переложить креветки на первые 5 кусочков.
На остальные кусочки багета с авокадо выложить вяленые томаты.
Подавать закуску на Новый год 2024 сразу к столу.