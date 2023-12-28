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Закуска на Новый год, которая улетает всегда первой: самый быстрый рецепт

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  • 28.12.2023, 17:54
Закуска на Новый год, которая улетает всегда первой: самый быстрый рецепт

Такую закуску разметают со стола за 1 секунду.

«Главред» предлагает попробовать оригинальный вариант закуски на Новый год 2024. Невероятно вкусные брускеты с авокадо.

Такую закуску разметают со стола за 1 секунду. Это настолько вкусные гренки, что вы не успеете подавать их к столу.

Рецепт закуски на Новый год 2024 очень простой.

Самая быстрая закуска на Новый год - рецепт

Вам понадобится:

Багет - 1 шт

Авокадо - 2шт

Плавленый сыр - 2 ст ложки

Креветки - 5 шт

Вяленые томаты - 5 шт

Соль

Оливковое масло

Лимон

Специи - по вкусу

Авокадо выбирайте уже спелый. Разделите на 2 части, и переложите мякоть в блендер.

В чашу блендера добавьте 2 столовых ложки плавленого сыра.

Взбить блендером до однородности авокадо и сыр.

Разогреть сковороду, влить оливковое масло, и обжарить уже очищенные креветки. По желанию посыпать любимыми специями.

Полить соком лимона креветки и обжарить с двух сторон 7 минут.

В это время нарезать ровными кусочками багет, обжарить на сухой сковороде.

Смазать гренки авокадо с сыром, переложить креветки на первые 5 кусочков.

На остальные кусочки багета с авокадо выложить вяленые томаты.

Подавать закуску на Новый год 2024 сразу к столу.

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