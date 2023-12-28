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Украинский офицер: Россияне в Украине продержатся максимум полтора года

  • 28.12.2023, 18:20
Украинский офицер: Россияне в Украине продержатся максимум полтора года

Количество оружия у оккупантов быстро уменьшается.

Военный потенциал россиян иссякнет в течение года или полутора. А потому заявления Путина на встрече с Си Цзиньпином о том, что война России против Украины может длиться пять лет невозможны. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала «Эспрессо».

«Если математически посчитать количество оружия, которое россияне могут производить, это закончится за год или полтора, прямо под ноль. В частности, речь идет о снарядах, танках, самолетах, бронированных машинами», - сказал Гетьман.

По его словам, количество оружия у россиян быстро уменьшается из-за потерь в боях, что приводит к отрицательному балансу. Российские поставки уменьшаются, а ВСУ активно уничтожают их технику. Гетьман подчеркнул, что при таком темпе оружия у оккупантов в течение года-полутора может не остаться.

«Сегодня в строю оккупантов находится примерно 3 тыс. танков. На складах у них было 15 тыс. танков, из них можно привести в порядок не более 5 тыс., потому что они из трех танков создают один. Из этих 5 тыс. они примерно 2 тыс. туда передали, то есть они еще могут добавить максимум 3 тыс. танков. Их промышленность может производить около 20 танков в месяц. Также они могут везти с так называемых складов около 50 танков. То есть в сумме, на линию фронта они могут поставлять в месяц около 70 танков. В свою очередь, ВСУ уничтожают более 2 тыс. танков в месяц», - пояснил он.

Гетьман отметил, что уничтожение российских танков и другой техники ВСУ превышает количество, которое может восстановить Россия, поэтому прогнозировать 5 лет войны нецелесообразно. Он подчеркнул, что возможно, Путин имел в виду другие формы войны, такие как информационная, которая может изменить восприятие реальности через пропагандистские манипуляции.

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