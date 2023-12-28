Доктор Соловей: Верю, что в будущем эта волна эмиграции пойдет нам в плюс 2 28.12.2023, 18:29

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Станислав Соловей

Медик подвел итоги года для белорусского здравоохранения.

Белорусский врач Станислав Соловей, активист независимого профсоюза медиков рассказал о неутешительных итогах года в белорусском здравоохранении и надежде.

— Продолжается массовый отток медицинских кадров из отрасли, грубо говоря, врачи и медсестры убегают, а на тех, кто остается работать, соответственно, ложится еще большая нагрузка, — формулирует основные проблемы в здравоохранении Соловей на «Радио Свобода». — Бороться с этим власть пытается исключительно ограничительными мерами в духе законов «Об ординатуре» с пятилетней отработкой.

В этом году часто фиксируется пусть и временная пропажа лекарств, причем даже тех, которые нужны постоянно, отсрочка в поставках которых, отсрочка в лечении ведет к риску рецидива заболевания.

Как-то на госТВ обмолвились, что в 30% ФАПов одного из районов работают пенсионеры, причем в одиночку. То есть если он говорит, что больше не может работать, ФАП закрывается.

Закрытие ФАПов, отделений — это констатация факта дефицита специалистов, который сегодня видят уже все. А затыкать дыры молодыми специалистами, к сожалению, малоэффективный способ. Но власти пытаются таким образом создать картинку, мол, все у нас хорошо.

При этом врач утверждает, что причина — санкционное давление — на которую чаще всего ссылаются чиновники, надуманная.

— Что касается поставок оборудования или медпрепаратов, то чиновникам очень удобно списывать свои косяки на санкции. Покажите мне санкции против медицинской отрасли, если не считать санкции, введенные в отношении конкретно некоторых чиновников.

Не санкции плохо влияют, а засилье чиновников и то, что сейчас они озабочены только своим выживанием.

Это же абсурд, когда министр здравоохранения заявляет, что мы должны внедрять народную медицину Китая, предлагая клиникам, по сути, мошеннические способы, замаскированные под медицину. Не из-за санкций же он это делает.

Нельзя санкциями объяснить и то, что над каждым врачом-энтузиастом стоит штат чиновников и замов по безопасности, что любому могут предъявить претензию, почему он выписал пациенту импортное лекарство, а не белорусское.

Все это не только затрудняет работу, но и убивает мотивацию учиться, — отмечает Соловей.

По его наблюдениям, здравоохранение в нынешней Беларуси на десятки лет отстает от развитых стран.

— О каком развитии можно говорить, тут хотя бы поддержать тот уровень, который есть. Чтобы люди элементарно не умирали от острого аппендицита, кори или холецистита.

В то же время медицина в мире действительно развивается очень быстро. То, о чем мы не могли даже мечтать лет десять назад, уже применяют в других странах. Допустим, в той же гинекологии матки уже давно пересаживают, это стандартная ситуация.

А у нас до сих пор базовые операции, лапароскопическое удаление матки, делают единицы специалистов. Но эта операция была впервые сделана в 1989 году, я ее ровесник!

В медицину активно внедряется искусственный интеллект, нейросети, органы пробуют печатать на 3D-принтерах, людям восстанавливают потерянное зрение, парализованные получают возможность использовать экзоскелеты, которые позволяют им управлять своим телом.

Это все, к чему идет цивилизованный мир. Только беларусам это, как советскому гражданину в период застоя в очереди за зимними ботинками слушать, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной.

Хотя на самом деле и в Беларусь давно могло многое прийти. И иммунотерапия, и адекватное клиническое лечение отдельных заболеваний.

Сейчас активно развивается генная терапия, даже генетические поломки, которые приводят к тяжелым заболеваниям, человечество начинает лечить.

Самый простой пример здесь — спинальная мышечная атрофия (СМА), когда есть уколы, они пока, конечно, безумно дорогие, но вопрос решают.

У нас проблема прежде всего с базисом. Вот этот принцип минздрава о том, как мы сделаем «потемкинские деревни» в виде РНПЦ, где пересаживаем печень, — это все классно, но для условного жителя Брагина при стандартных ситуациях медицинская помощь отстает от международной лет на 10-20 уже.

Но я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем сократить эту дистанцию. Да, в мире нет идеальной системы здравоохранения, но возможности получения помощи в той же Германии, Швейцарии, США отличаются просто колоссально.

Я понимаю, мало шансов, что большинство беларусов, которые уехали и устроились работать на Западе, вернутся, даже когда рухнет эта диктатура.

Но они вполне могут нам помочь выстроить связи и наверстать, догнать европейскую медицину. Когда у тебя есть сеть контактов, есть куда поехать поучиться, у кого спросить, — верю, что в будущем эта волна эмиграции пойдет нам в плюс и мы начнем догонять весь цивилизованный мир, — оптимистично заключает специалист.

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