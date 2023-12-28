Известный российский шоумен отрекся от России 6 28.12.2023, 18:34

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Больше не хочет ассоциироваться с террористической страной.

Известный российский блогер и шоумен Александр Шпак высмеял скандал вокруг «голой вечеринки» телеведущей Насти Ивлеевой и на волне хайпа принес и свои «извинения». Однако они касались войны в Украине и долгого молчания о диктаторском режиме, пишет obozrevatel.com.

Артист обратился к многомиллионной аудитории со словами, что ему жаль за длительное молчание и бездействие до 24 февраля 2022 года. Он давно эмигрировал и, в отличие от юмориста Максима Галкина, не хочет возвращаться в РФ. Об этом Шпак заявил в соцсетях.

«Последний мой страх исчез 24 февраля 2022 года. Я хочу попросить у вас прощения, что я раньше не начал говорить, ведь наше молчание привело к тому, что такие как Путин и все остальные полностью захватили Россию. Страну, которую мы считали своей родиной», – начал россиянин.

Он добавил, что не хочет больше ассоциироваться с террористической страной. Почти два года инфлюэнсер в блоге, насчитывающем более 2 млн. человек, высмеивает пропаганду и ложь на телеканалах России.

«Я четко понял благодаря этому, что я больше не россиянин. Я не хочу относиться ни к России, ни к русскому. В отличие от Галкина и некоторых других, я не хочу вернуться в Россию. Я не считаю Россию своей страной. Я должен был что-то сделать, я же все-таки блогер», – объяснил Шпак.

В следующем видео, артист объяснил, что «голуби мира» и черные квадратики, которые публиковали некоторые россияне, в том числе Ивлеева – это пустой звук, не стоящий внимания. Никакой ответственности эти посты с российских звезд не снимают.

«По поводу блогеров, живущих в России и рассказывающих, что имеют антивоенные посты. Идите вы вслед за крейсером «Москва». Блогер – это лидер мнений. Меня знают 25-30 млн. человек во всем мире. Таких людей как Ивлеева знают 50-60-70 миллионов. Если вы продолжаете дальше жить в РФ, платить налоги, заниматься благотворительностью в России, идите за крейсером «Москва». Вы конкретно поддерживаете путинский режим, вы виноваты в оккупации и вы спонсируете войну», – пояснил шоумен.

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