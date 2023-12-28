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В Борисове заметили странные дорожные знаки

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  • 28.12.2023, 18:39
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В Борисове заметили странные дорожные знаки

Фотофакт.

На улицах Борисова заметили необычные дорожные знаки, которые не значатся ни в одном справочнике. Один из них находится возле военного госпиталя, второй — в районе таможни. В ГАИ объяснили, что знаки повреждены и их планируют заменить. На сообщение телеграм-канала «Борисов. Жодино. Крупки» обратил внимание портал ex-press.live.

Два дорожных знака в Борисове — первый должен предупреждать о неровной дороге, а второй об искусственной неровности — выглядят не так, как им положено. Как сообщили в отделе ГАИ Борисовского РУВД, они были повреждены: в одном случае — случайно, во втором — умышленно.

Однако установить точную причину повреждения не предоставляется возможным, поскольку поблизости нет камер видеонаблюдения.

— Видно, что на дорожном знаке «Неровная дорога» просверлены отверстия. На втором, «Искусственная неровность» — неровность отклеилась, предполагаем, что из-за погодных условий. Знаки подлежат замене, — рассказали в ГАИ.

Обслуживанием, установкой и заменой дорожных знаков на территории Борисова занимается структурное подразделение № 2 Минского областного СМЭУП «Торнадо-вест».

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