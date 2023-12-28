Лукашенко освободил от должности двух судей Верховного суда 1 28.12.2023, 19:10

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Их отправили в Евразийский экономический союз.

Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ об освобождении от должности двух судей Верховного суда, сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, Андрей Забара освобожден от должности заместителя председателя Верховного суда, а Дмитрий Александров — от должности судьи Верховного суда. Оба они освобождены от должности в связи с их назначением судьями суда Евразийского экономического союза от Беларуси.

«Соответствующее решение принято Высшим Евразийским экономическим советом, состоявшимся 25 декабря в Санкт-Петербурге. Этим решением назначены также судьи, представленные рядом других государств — участников ЕАЭС. Обновленный состав судей данного межгосударственного судебного органа приступит к работе с 1 января 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

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