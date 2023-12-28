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Финские профсоюзы объявили о массовой двухдневной забастовке

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  • 28.12.2023, 19:23
Финские профсоюзы объявили о массовой двухдневной забастовке

Остановит работу нескольких крупных заводов.

В Финляндии состоятся массовые двухдневные забастовки в промышленных районах Килпилахти и Коккола, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste, сообщает Helsingin Sanomat (HS). В этих зонах работают около 7 тыс. человек.

Забастовки пройдут 1 и 2 февраля 2024 года, причиной стало недовольство реформами правительства, уточнили в Промышленном союзе. Рабочие выступают против ограничений на политические забастовки и хотят выстроить с властями диалог, который поможет найти компромисс.

В рамках забастовок остановят работу на заводах Neste в Порвоо и Наантали, на химпредприятиях в Уусимаа и Остроботнии. Всего в зоне Коккола работает 16 компаний на 21 производственном объекте, в том числе там находится второй по величине цинковый завод в Европе. Забастовки также окажут косвенное воздействие на компании, использующие сырье остановившихся заводов, отмечает Iltalehti.

HS подчеркнуло, что рабочие бастовали всю осень, а в середине декабря из-за них приостановил работу общественный транспорт в Хельсинки.

Министр экономики Вилле Ридман обвинил профсоюзы в «эгоистичном стремлении» к власти и полном равнодушии к конкурентоспособности, экономическому росту и интересам страны. Масштабные забастовки приводят к значительным издержкам для компаний и создают плохой имидж для Финляндии как инвестиционной страны, считает министр занятости Арто Сатонен.

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