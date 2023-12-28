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«Как в Гродно?! Мы разве не в Гомель едем?»

  • 28.12.2023, 19:42
«Как в Гродно?! Мы разве не в Гомель едем?»

Истории, которые в Новый год случились с белорусами в маршрутках и автобусах.

В праздники может произойти все, что угодно. В этом убедились водители и пассажиры белорусских автобусов и маршруток, которые вспомнили небывалые новогодние случаи из своей жизни. Самые интересные истории собрала Межрегиональная ассоциация перевозчиков.

«Ирония судьбы» в белорусском колорите

Оказывается, уехать в другой город можно не только в знаменитом фильме. Такая же новогодняя история случилась с одной из пассажирок белорусской маршрутки.

— Это были первые дни января. Обычный рейс «Минск-Гродно». Причем это была одна из последних маршруток. Отправлялись мы поздно вечером, — вспоминает водитель маршрутки Владимир. Он говорит, что на борту была большая надпись о маршруте следования, на лобовом стекле стояла табличка.

Перед самым рейсом к микроавтобусу подбежала запыхавшаяся девушка в сопровождении подруги. Спросила, есть ли еще билеты. Свободное место нашлось, девушка села в кресло, маршрутка отправилась в путь.

Самое интересное началось на половине пути. На санитарной остановке водитель объявил: мол, через полтора-два часа будем в Гродно, рассказал, где конечная.

«Как в Гродно?! Мы разве не в Гомель едем?», — вдруг встрепенулась пассажирка.

— Не оставлять же ее на половине пути на трассе? Поехали в Гродно. По дороге она успела и поплакать, и посмеяться над своей невнимательностью. А потом решила, что это шанс полюбоваться ночным Гродно в новогодней иллюминации. Приехали мы в город ночью. А ближайшая маршрутка обратно была уже под утро: помог ей забронировать билет до Минска, а заодно объяснил, с какого места в столице отправляется транспорт на Гомель, — рассказал Владимир.

Не поехала домой и нашла любовь

В тот январский день студентка Татьяна собиралась уехать на праздники к родителям в другую область. Рейс был вечерний, на улице стояли двадцатиградусные морозы. Однако автобус задерживался.

— Он опоздал, наверное, минут на 40. Но это не самое страшное. К перрону автовокзала автобус подъехал без одного из боковых стекол. Водитель заявил, что в окно попала то ли петарда, то ли фейерверк. Менять транспорт никто не стал. Нам сказали, чтобы те, кто хочет ехать, садились в салон. Водитель заклеил проем пленкой и скотчем. Понятно, что от холода это бы нас не спасло, — вспоминает Татьяна.

На вокзал ее привез молодой человек. Они познакомились незадолго до этого. Парень сказал, что не отпустит девушку в мороз на таком автобусе.

— Он спешил на семейный праздник. Сказал, что это судьба, мол, поедем знакомиться с родителями и дальше сыграем свадьбу, — говорит Татьяна. Так и получилось. Она замужем за этим парнем уже более 13 лет.

А что с автобусом? Молодой человек, по словам Татьяны, едва ли не больше всех хотел разобраться с инцидентом. И даже получил несколько ответов, мол, ничего подобного не было и в том автопарке все автобусы приехали из рейса целыми.

Вместо автобуса приехал дедушка на санях

А эта история произошла более 40 лет назад. Сильный предновогодний снегопад помог маленькой Ксюше словно перенестись в сказку, хотя, наверное, у ее родителей было отнюдь не волшебное настроение.

— Папа был военный. Служил в далеком гарнизоне на территории нынешней России. Перед Новым годом решили поехать на родину в Брестскую область. Поездка в несколько тысяч километров на поезде особенно не запомнилась, а вот путь в десяток километров от небольшой станции до дома дедушки до сих пор в памяти, — рассказывает Ксения.

Мобильных телефонов тогда не было, стационарные также стояли далеко не в каждом доме. Семья дала близким телеграмму и отправилась в путь. Пока ехали, погода поменялась, родные места накрыли снегопады.

— Дорогу от станции замело. Автобус отменили. Кассир маленькой станции оставил об этом бумажку-записку на дверях и, закрыв здание, отправился отмечать Новый год. Родители решили, что дойдем пешком. Ведь мы не могли никак сообщить в деревню, что автобуса не будет, — вспоминает Ксения.

Чем бы закончился поход по заснеженной дороге с чемоданами в руках и с маленьким ребенком, сложно предугадать. Но дедушка Ксении, оценив погоду, решил запрягать коня в сани и ехать навстречу.

— Я даже была рада, что этот автобус не пришел. Под Новый год я ехала настоящих санях, со своим дедом, который для меня был похож на Деда Мороза. А дома получила еще и подарок под елку — надувную куклу. Моему счастью не было предела. Хотя понимаю, как натерпелись родители. А для меня это одно из самых ярких новогодних воспоминаний, — резюмирует Ксения.

Водитель включил новогодние песни, а контролеры скидок на праздник не сделали

Новый год — это же не просто праздник, а еще и смена дат. И ровно в полночь 31 декабря, например, проездной билет на месяц, который лежит у многих в кармане, превращается в простую бумажку.

— А я об этом забыла. Закрутилась по праздничным делам. А 1 января с самого утра надо на работу. До остановки, где я хотела купить проездной в киоске, ехать всего ничего. Но, как оказалось, в первый день нового года на работу вышла не только я, но и контролеры. Скидок на праздник не сделали. Заплатила штраф, как и положено, — вспоминает жительница Гродно Людмила.

А вот у гродненки Марины поездка на работу 1 января, наоборот, вышла веселой.

— Дело было с утра. В салоне никого, кроме меня, не было. Водитель по громкой связи поздравил с Новым годом, пожелал всего хорошего и включил песню про Снегурочку из мультфильма «Ну погоди!». Поднял настроение по полной программе, — рассказывает она.

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