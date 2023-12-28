Украинский снайпер ликвидировал группу оккупантов под Авдеевкой
- 28.12.2023, 19:46
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Украинский снайпер Сил спецопераций уничтожил группу российских солдат на Авдеевском направлении. Это произошло ночью.
Об этом сообщает ССО ВСУ в Telegram.
Снайпер 3-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения обнаружил группу противника, которая направлялась в сторону позиций украинских защитников.
Он открыл огонь по группе, в результате чего были уничтожены два российских солдата.
В ССО подчеркивают, что враг продолжает попытки окружить Авдеевку, поэтому снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и усиливают подразделения Сил обороны.