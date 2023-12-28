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Украинский снайпер ликвидировал группу оккупантов под Авдеевкой

  • 28.12.2023, 19:46
  • 1,162
Украинский снайпер ликвидировал группу оккупантов под Авдеевкой

Видео.

Украинский снайпер Сил спецопераций уничтожил группу российских солдат на Авдеевском направлении. Это произошло ночью.

Об этом сообщает ССО ВСУ в Telegram.

Снайпер 3-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения обнаружил группу противника, которая направлялась в сторону позиций украинских защитников.

Он открыл огонь по группе, в результате чего были уничтожены два российских солдата.

В ССО подчеркивают, что враг продолжает попытки окружить Авдеевку, поэтому снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и усиливают подразделения Сил обороны.

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