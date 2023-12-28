США передали Украине партию зерновозов 28.12.2023, 20:01

Фотофакт.

Соединенные Штаты Америки передали Украине партию помощи, которая состоит из 16 прицепов-зерновозов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.

«Мы продолжаем поддерживать украинских фермеров, доставив только в этом месяце 16 прицепов-зерновозов», - говорится в заявлении.

По ее словам, эти прицепы увеличат сбор и разгрузку зерна, увеличив производительность на 31 400 тонн в год, что поддержит украинских фермеров, агрокомпании и экономику.

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