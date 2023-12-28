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В Ракове продается двухэтажный дом с ремонтом, газом и баней на участке

  • 28.12.2023, 20:06
В Ракове продается двухэтажный дом с ремонтом, газом и баней на участке

Названа цена.

Недалеко от Минска в историческом агрогородке Раков, что расположен на берегу реки Ислочь, продается современный двухэтажный дом. Тут есть большие панорамные окна, лоджия, терраса и хороший участок с отдельной баней. Коттедж полностью готов к проживанию: внутри сделан ремонт, есть все необходимые коммуникации, пишет Realt.by.

Дом находится в агрогородке Раков — Воложинский район. Его построили в два этажа в 2017 году. Он стоит на фундаментных блоках. Стены возводили из керамзитобетонных блоков в 40 см. Их также утепляли минватой в 10 см. Крышу накрыли металлочерепицей. Общая площадь дома — 183,3 м².

На первом этаже расположились отдельная кухня, холл, который переходит в просторный коридор, гостиная с выходом на террасу, а также топочная, одна жилая комната и санузел.

Здесь сделан хороший ремонт: на полу лежит ламинат, установлены панорамные окна в гостиной и зоне столовой. Все комнаты обставлены мебелью и техникой.

Вокруг лестницы на втором этаже имеются три жилые комнаты и санузел. В одной спальне есть выход на лоджию.

Отапливается дом с помощью газового котла. Водоснабжение здесь центральное, а канализация — местная (септик с отводом воды в дренажный колодец).

Участок занимает 14,64 сотки. Он ухоженный и огорожен забором из металлопрофиля. Установлены и откатные ворота.

На территории стоит отдельная баня с местом для посиделок и приготовления барбекю.

В Ракове есть школа, магазины, строительный рынок, вокзал, куда регулярно приезжают маршрутки и автобусы.

Стоимость дома — 180 тысяч долларов.

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