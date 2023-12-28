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В Польше грузовик перевозил ветровой генератор и обвалил секцию моста

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  • 28.12.2023, 20:17
  • 3,822
В Польше грузовик перевозил ветровой генератор и обвалил секцию моста

Видеофакт.

В Польше близ Щецина грузовик, перевозивший винт ветрогенератора, не вписался в габариты и обрушил секцию моста. Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел на участке, где идет строительство новой дороги. Водитель не учел высоту мостового пролета и зацепился за него.

Вследствие инцидента был поврежден виадук и часть бетонной конструкции обрушилась на полуприцеп. В результате ЧП никто не пострадал. Однако из-за инцидента дорога перекрыта.

Водитель был трезв.

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