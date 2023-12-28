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Психиатр в Червене отказалась поставить иранцу отметку «здоров» на медосмотре, а он бросился ее душить

  • 28.12.2023, 20:21
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Психиатр в Червене отказалась поставить иранцу отметку «здоров» на медосмотре, а он бросился ее душить

Как его наказали.

Суд в Червене рассмотрел уголовное дело против местного жителя — гражданина Ирана по статье о хулиганстве. Мужчину обвинили в нападении на врача районной поликлиники. Приговор, вынесенный в конце ноября, опубликован в банке судебных решений.

Житель Червеня работает электрогазосварщиком и пришел в поликлинику на медосмотр. Среди прочих врачей нужно было пройти психиатра. Мужчина пришел в нужный кабинет, но врач сказала, что не может просто так проставить ему отметку «здоров» — для этого он должен принести заключение от психолога.

Горожанин ушел, но вскоре вернулся вместе с женой — и опять без заключения психолога. Психиатр снова стала объяснять им, что без этого заключения она не может выдать собственное. Внезапно, по словам врача, это привело мужчину в ярость: он стал громко кричать, ругаться матом, дважды хватал ее за шею левой рукой и начинал душить. Затем он отпустил женщину и покинул кабинет вместе с супругой. Врач вызвала милицию.

Слова психиатра подтвердили две медсестры: одна вместе с ней вела прием, вторая в тот момент зашла в кабинет. Обе видели всю сцену от начала до конца. Медики подчеркнули, что никаких причин для применения насилия у мужчины не было.

К моменту прибытия милиции иранец еще находился в поликлинике — там его и задержали. Экспертиза подтвердила наличие небольших телесных повреждений у врача — кровоподтека на шее слева. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). До суда мужчина находился в СИЗО.

Учитывая характер обвинения, жителя Червеня отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Однако она не выявила у него никаких психических расстройств и заболеваний. Эксперт пришел к выводу, что мужчина в момент преступления был вполне способен осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими.

На суде сам иранец свою вину не признал. Он уверял, что оба раза при посещении кабинета психиатра просто выслушал врача и ушел. Но суд, учитывая все показания против мужчины, посчитал его слова недостоверными.

«Беспричинно, находясь в помещении учреждения здравоохранения в рабочее время в присутствии других лиц, то есть в общественном месте, что свидетельствует о нарушении им общественного порядка и явном неуважении к обществу, демонстрируя пренебрежительное отношение к общепринятым правилам поведения, выражая свою вседозволенность, применил насилие в отношении потерпевшей, агрессивно противопоставив свою личность интересам потерпевшей и нормам нравственности, определяющим добропорядочное поведение», — так оценил суд действия жителя Червеня.

Мужчину признали виновным. При назначении наказания суд учел его характеристики (удовлетворительную с предыдущего места работы и отрицательную с нынешнего) и то, что у него есть малолетний ребенок.

В итоге гражданина Ирана приговорили к аресту в изоляторе сроком на три месяца. Весь этот срок он уже отбыл, пока находился под стражей до суда. Теперь мужчина должен выплатить врачу компенсацию морального ущерба в размере 1000 рублей и 111 рублей судебной госпошлины.

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