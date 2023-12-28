Банки массово вводят изменения для денежных переводов 28.12.2023, 20:47

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Банки вводят изменения при переводах. К примеру, «БНБ-Банк» и «СберБанк» запускают денежные отправления по номеру телефона с использованием системы мгновенных платежей. «Зеркало» собрало подборку новшеств от банков.

У «Паритетбанка» появилась возможность переводить белорусские рубли по номеру мобильного телефона через систему мгновенных платежей в приложении «iParitet» с расчетного счета. Комиссия — 1,2% от перечисляемой суммы (минимум — 99 копеек).

«Технобанк» с 1 января изменит размер комиссии при переводах физлиц в валюте за пределы банка. Так, в польский злотых она составит 0,5% от суммы (минимум — 15 долларов, максимум — 300 долларов). «Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица с конверсией долларов в польских злотых. Тариф взимается от суммы внесенной на счет валюты», — уточняет финучреждение.

Также «Технобанк» с 26 декабря установил для юрлиц и ИП обновленные тарифы за перевод денег за пределы банка на основании платежного поручения клиента: в узбекский сумах — 0,3% от суммы (минимум — 35 евро), в других иностранных валютах — 0,1% в месяц от суммы (минимум — 35 евро, максимум — 70 евро).

«МТБанк» с 7 декабря изменил список стран, в которые можно отправить переводы через специальный сервис в мобильном приложении Moby. «Добавлены для перевода карты банков Албании, Каймановых остовов, Иордании и Панамы», — уточняет финучреждение.

«Белагропромбанк» объявил о новой возможности отправлять и получать денежные переводы в некоторые страны без открытия счета в белорусских и российских. Такая опция доступна для отправки денег в Армению, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Россию, Сербию, Таджикистан.

С 3 января клиенты «БНБ-Банка» смогут совершать переводы в рублях в другие белорусские банки в режиме реального времени по номеру телефона с использованием системы мгновенных платежей (СМП). «СберБанк» с 28 декабря также запустил СМП, теперь клиенты могут переводить деньги между физлицами по номеру телефона. Комиссия — 1,3% (минимум — 3 рубля).

Напомним, с апреля этого года белорусские банки стали подключаться к СМП, которая среди прочего позволяет совершать переводы денег от плательщика получателю круглосуточно без выходных дней в режиме, максимально приближенном к режиму реального времени. Платежи должны производиться в считаные минуты, поэтому сервис называется системой мгновенных платежей. Из других плюсов — ускорение оборачиваемости денежных средств в экономике, а также снижение транзакционных издержек по сравнению с другими платежными системами, поясняли ранее в Нацбанке.