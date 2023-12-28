закрыть
28 декабря 2023, четверг, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Банки массово вводят изменения для денежных переводов

  • 28.12.2023, 20:47
  • 2,608
Банки массово вводят изменения для денежных переводов

Подробности.

Банки вводят изменения при переводах. К примеру, «БНБ-Банк» и «СберБанк» запускают денежные отправления по номеру телефона с использованием системы мгновенных платежей. «Зеркало» собрало подборку новшеств от банков.

У «Паритетбанка» появилась возможность переводить белорусские рубли по номеру мобильного телефона через систему мгновенных платежей в приложении «iParitet» с расчетного счета. Комиссия — 1,2% от перечисляемой суммы (минимум — 99 копеек).

«Технобанк» с 1 января изменит размер комиссии при переводах физлиц в валюте за пределы банка. Так, в польский злотых она составит 0,5% от суммы (минимум — 15 долларов, максимум — 300 долларов). «Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица с конверсией долларов в польских злотых. Тариф взимается от суммы внесенной на счет валюты», — уточняет финучреждение.

Также «Технобанк» с 26 декабря установил для юрлиц и ИП обновленные тарифы за перевод денег за пределы банка на основании платежного поручения клиента: в узбекский сумах — 0,3% от суммы (минимум — 35 евро), в других иностранных валютах — 0,1% в месяц от суммы (минимум — 35 евро, максимум — 70 евро).

«МТБанк» с 7 декабря изменил список стран, в которые можно отправить переводы через специальный сервис в мобильном приложении Moby. «Добавлены для перевода карты банков Албании, Каймановых остовов, Иордании и Панамы», — уточняет финучреждение.

«Белагропромбанк» объявил о новой возможности отправлять и получать денежные переводы в некоторые страны без открытия счета в белорусских и российских. Такая опция доступна для отправки денег в Армению, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Россию, Сербию, Таджикистан.

С 3 января клиенты «БНБ-Банка» смогут совершать переводы в рублях в другие белорусские банки в режиме реального времени по номеру телефона с использованием системы мгновенных платежей (СМП). «СберБанк» с 28 декабря также запустил СМП, теперь клиенты могут переводить деньги между физлицами по номеру телефона. Комиссия — 1,3% (минимум — 3 рубля).

Напомним, с апреля этого года белорусские банки стали подключаться к СМП, которая среди прочего позволяет совершать переводы денег от плательщика получателю круглосуточно без выходных дней в режиме, максимально приближенном к режиму реального времени. Платежи должны производиться в считаные минуты, поэтому сервис называется системой мгновенных платежей. Из других плюсов — ускорение оборачиваемости денежных средств в экономике, а также снижение транзакционных издержек по сравнению с другими платежными системами, поясняли ранее в Нацбанке.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип