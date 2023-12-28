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Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды

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  • 28.12.2023, 21:08
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Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды

Принятие этого законопроекта является требованием от ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 декабря, подписал закон № 5420, который предусматривает уголовную ответственность за контрабанду различных видов товаров.

Об этом говорится в карточке документа, опубликованного на сайте Верховной Рады Украины.

Как говорится на сайте Верховной Рады, подписанный закон касается криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров и недостоверного декларирования товаров.

Если речь идет о товарах стоимостью от 7,57 до 15,14 миллиона гривен, то за такую деятельность предусмотрен штраф от 170 до 425 тысяч гривен. Если стоимость контрабанды превысит 15,14 миллиона гривен, то возможное наказание — штраф от 850 тысяч гривен или лишение свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Также за недекларированные товары стоимостью от 1,136 до 2,271 миллиона гривен предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 340 тысяч гривен или заключения сроком до шести лет. В случае товаров, которые стоят более 2,271 миллиона гривен, речь пойдет о штрафе от 1,275 миллиона гривен или заключении до 12 лет с конфискацией имущества.

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