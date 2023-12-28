закрыть
28 декабря 2023, четверг, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До +8 градусов ожидается в Беларуси в пятницу

1
  • 28.12.2023, 21:28
До +8 градусов ожидается в Беларуси в пятницу

Прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Мокрый снег ожидается в Беларуси 29 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью по северо-востоку будет снег, мокрый снег, дождь. Днем преимущественно по северу вероятны осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - 2-8 градусов выше нуля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип