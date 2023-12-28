До +8 градусов ожидается в Беларуси в пятницу

До +8 градусов ожидается в Беларуси в пятницу1
- 28.12.2023, 21:28
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Мокрый снег ожидается в Беларуси 29 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью по северо-востоку будет снег, мокрый снег, дождь. Днем преимущественно по северу вероятны осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - 2-8 градусов выше нуля.