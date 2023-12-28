До +8 градусов ожидается в Беларуси в пятницу 1 28.12.2023, 21:28

Прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Мокрый снег ожидается в Беларуси 29 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью по северо-востоку будет снег, мокрый снег, дождь. Днем преимущественно по северу вероятны осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - 2-8 градусов выше нуля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».