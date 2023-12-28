Военная помощь США Украине за год составила $24 млрд 28.12.2023, 21:30

Об этом сообщил президент Украины.

США за 2023 год предоставили Украине 34 пакета военной помощи на общую сумму более 24 млрд долларов (21,6 млрд евро), сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 декабря. «Patriot, Abrams, бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование», - перечислил президент.

Зеленский поблагодарил «президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ» за новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов (225 млн евро), объявленный накануне.

Зеленский отметил также важность «исторического решения» о предоставлении Украине истребителей F-16. «Мы всегда будем благодарны за всю эту поддержку», - написал он, подчеркнув, что Украина защищает «свободу и безопасность не только в Украине и Европе, но и в Соединенных Штатах» и должна «как можно сильнее и решительнее противодействовать российской агрессии».

«Лидерство США в коалиции из более 50 стран, которые предоставляют Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире», - резюмировал президент Украины.

Накануне на сайте американского Минобороны был опубликован полный список нового пакета военной помощи «в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны» - пятьдесят четвертый транш, предоставленный администрацией Байдена из запасов министерства обороны США для Украины с августа 2021 года. Как сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, это последний пакет помощи Вашингтона Киеву в 2023 году.

В этот «крайне необходимый пакет» стоимостью 250 миллионов долларов, вошли боеприпасы для зенитной ракетной системы NASAMS, зенитные ракеты Stinger, ракеты TOW с оптическим наведением, противотанковые системы Javelin, два типа артиллерийских снарядов, 15 миллионов патронов для стрелкового оружия, средства разминирования и другие важные для противодействия российской агрессии оборудование и боеприпасы.

«Эти возможности поддержат самые насущные потребности Украины, чтобы позволить ее силам защищать свой суверенитет и независимость», - говорится в сообщении.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств. Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине лишь в январе 2024 года.

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