NASA показало, чем будет заниматься в 2024 году 28.12.2023, 21:38

В планах – высадка на Луну, полет к спутнику Юпитера и многое другое.

Американское космическое агентство NASA опубликовало видеоанонс миссий, которые планирует реализовать в 2024 году.

Среди запланированного – высадка ученых на Луну, демонстрация бесшумного сверхзвукового самолета X-59 QueSST, запуск двух новых спутников для изучения климата Земли, а также полет к Европе – одной из ледяных лун Юпитера.

«Это новая эра в исследовании космоса. Так много предстоит изучить. Американские компании уже скоро впервые в истории разместят на Луне станцию для проведения научных исследований», – комментирует администратор NASA Билл Нельсон, имея в виду станцию Gateway.

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