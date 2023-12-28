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ВСУ ударили по радиозаводу в Брянской области РФ

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  • 28.12.2023, 21:51
  • 11,190
ВСУ ударили по радиозаводу в Брянской области РФ

Завод «Стрела» горит.

Российские пропагандисты заявляют о том, что радиозавод «Стрела» в Брянской области подвергся обстрелу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Пропагандистский канал обвинил в обстреле радиозавода, который находится в поселке Суземка, украинских военных.

В результате инцидента якобы пострадал один человек.

Стоит заметить, что Украина пока никак не комментировала эту информацию и не реагировала на публикации пропагандистов.

Напомним, в Брянской области уже неоднократно гремели взрывы и начинались пожары.

В частности, 12 октября в самом Брянске жители услышали мощный взрыв. После него начался пожар в районе мясокомбината.

Также 30 сентября в поселке Погар Брянской области прозвучал взрыв, после которого вспыхнул пожар на подстанции.

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