ВСУ ударили по радиозаводу в Брянской области РФ

ВСУ ударили по радиозаводу в Брянской области РФ4
- 28.12.2023, 21:51
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Завод «Стрела» горит.
Российские пропагандисты заявляют о том, что радиозавод «Стрела» в Брянской области подвергся обстрелу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Пропагандистский канал обвинил в обстреле радиозавода, который находится в поселке Суземка, украинских военных.
В результате инцидента якобы пострадал один человек.
Стоит заметить, что Украина пока никак не комментировала эту информацию и не реагировала на публикации пропагандистов.
Напомним, в Брянской области уже неоднократно гремели взрывы и начинались пожары.
В частности, 12 октября в самом Брянске жители услышали мощный взрыв. После него начался пожар в районе мясокомбината.
Также 30 сентября в поселке Погар Брянской области прозвучал взрыв, после которого вспыхнул пожар на подстанции.