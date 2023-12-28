В Израиле заблокировали банковский счет миллиардера Абрамовича 28.12.2023, 22:04

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Из-за санкций.

Миллиардер Роман Абрамович, получивший израильское гражданство в 2018 году, столкнулся с блокировкой своего банковского счета в Израиле.

Как сообщает Jerusalem Post, Bank Mizrahi отказался осуществить перевод на сумму 8 млн шекелей со счета Абрамовича, который с марта 2022 года находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.

Именно санкции банк назвал основанием для блокировки счета и перевода, который Абрамович, по утверждению его адвокатов, намеревался отправить общественной организации ЗАКА. Она объединяет добровольческие спасательные группы, реагирующие на чрезвычайные происшествия в Израиле.

Адвокаты Абрамовича подали иск в суд на банк, который утверждает, что счет бизнесмена заморожен из-за санкций и не может использоваться для финансовых транзакций.

Абрамович, входящий в топ-20 богатейших людей России с состоянием $9,2 млрд, по оценке Forbes, в мае 2022 года подал иски к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции, требуя снять ограничительные меры и настаивая, что более 20 лет не ведет «не ведет активную деятельность в России как бизнесмен».

В декабре 2023 года иск Абрамовича был отклонен: суд счел, что санкции, включающие визовые запреты и заморозку всех активов, были введены законно. В частности, суд подчеркнул, что Абрамович владеет 28% акций Evraz — крупнейшего в России производителя коксующегося угля и одного из крупнейших металлургических концернов в стране. При этом металлургия «является одним из основных источников доходов российского правительства», подчеркивал суд.

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