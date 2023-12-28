«Было ощущение, что все слова на польском вылетели из головы» 1 28.12.2023, 22:29

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Белорусы рассказали, как просили прибавку к зарплате в Польше.

В конце года многие польские компании пересматривают зарплаты своих сотрудников. Но что если работодатель не проявляет инициативы? MOST поговорил с белорусами, которые отважились попросить прибавку к зарплате в Польше.

«Думал: если откажет, поищу новую работу»

Александр переехал в Польшу около полутора лет назад. В Беларуси мужчина был представителем дилерской компании, а с переездом в Польшу устроился автомехаником в один из варшавских автосервисов. Несмотря на низкий уровень польского, найти работу оказалось несложно: выбрал вакансию на сайте по поиску работы, пришел на собеседование, показал, какие работы может выполнять, и в тот же день получил трудовой договор (umowa o pracę). Тогда у него на руках была только заверенная копия паспорта, в котором была гуманитарная виза. Но работодатель проверил, что Александр имеет право на трудоустройство, и взял его.

Первые три месяца Александр получал 4000 злотых (около 1025 долларов по текущему курсу) нетто. Когда испытательный срок закончился, зарплата выросла на 300 злотых (75 долларов). А месяц назад мужчина решился попросить работодателя о прибавке к зарплате.

— Работодатель может на меня положиться, в некоторых моментах даже больше, чем на поляков. Поэтому набрался смелости, подошел к шефу и сказал, что я работаю относительно давно, что цены на продукты и квартиры растут. И спросил, могу ли я получать немного больше. Шеф взял время подумать, а через пару дней подошел и сказал, что с 1 января 2024 года поднимает мне зарплату на 300 злотых.

Александр признается, что решиться на такой шаг было не столько сложно, сколько неудобно.

— Я видел к себе хорошее отношение. Шеф всегда спрашивает, как мои дела, как дела у моей семьи. Кроме того, летом я уже обращался к нему с просьбой сделать приглашение на визы для моих родных. Он это сделал. Поэтому я не очень хотел заводить разговор о деньгах. Все-таки это довольно интимный вопрос. Было неудобно. Вариант исхода, где шеф мог отказать, я тоже рассматривал. Думал: если откажет, попробую поискать новую работу с большей зарплатой. Но все прокатило.

Со временем Александр планирует сменить сферу деятельности.

— Автосервис для меня — это палочка-выручалочка. Там можно работать руками и без идеального знания языка. А вот чтобы сменить деятельность и найти хорошую, более «чистую» работу, нужно хорошо выучить польский. Этим я сейчас активно занимаюсь.

4300 злотых мне вполне хватает. 2000 злотых я плачу за жилье, а с оставшихся денег получается даже откладывать. Но если учесть, что в Беларуси у меня была своя квартира, а зарплату я получал такую же, работая в офисе, уровень жизни, конечно, изменился.

«Было ощущение, что все слова на польском вылетели из головы»

Вероника (имя изменено) полтора года работает тестировщиком по umowa o pracę в финансово-технологической компании. В обязанности девушки входит тестирование веб-страниц, проверка их на наличие ошибок и соответствие требованиям. На протяжении трех месяцев испытательного срока зарплата девушки составляла 17 злотых (4,35 доллара) в час. На тот момент эта сумма была чуть выше минимальной заработной платы по стране.

— По истечении трех месяцев руководство предложило повышение зарплаты на 10%. Это было значительно меньше моих ожиданий, поэтому я сразу обратилась к менеджеру, которая занималась этими вопросами. После именно она обговаривала мою ситуацию с вышестоящим руководством.

Вероника решилась попросить прибавку к зарплате после того, как сравнила среднюю зарплату по стране на должности тестировщика с той, которую ей предложили.

— В целом тот заработок, который мне предложили, был в рамках рынка, но, обговорив ситуацию с менеджером, я только убедилась, что можно получить больше. Вышестоящее руководство дало положительный ответ, но обозначило его, как «через некоторое время». В итоге прибавку к зарплате я ждала около полугода.

Вероника вспоминает, что поскольку вопрос о прибавке к зарплате решался через менеджера, страха или какого-либо дискомфорта она не испытала. К тому же менеджер на протяжении всего времени оказывала ей колоссальную поддержку.

— В этом году руководство само инициировало повышение зарплаты на 20%. В этот раз диалог с ними я вела сама. Проанализировав объем своих обязанностей, я попросила прибавку в 25%, аккуратно изложив доводы. Признаться, тут я, конечно, нервничала. Было ощущение, что все слова на польском вылетели из головы. Но начальник отнесся адекватно и сказал, что обсудит вопрос с нашим директором. Позже я получила положительный ответ.

Те 20%, которые мне предлагались, я уже получала, но на временной основе: подменяла одного из коллег. Поэтому получается, что при повышении в должности я на самом деле не получила бы прибавки.

Вероника говорит, что в случае отказа она бы не сдалась, а спустя время вновь попросила о небольшом повышении зарплаты, приложив больше усилий для визуализации того, что она делает для компании.

«Планировал заняться поиском работы с более интересной зарплатой»

Виталий (имя изменено) работает электриком-инсталлятором в небольшой частной компании в Белостоке. Он официально устроен по umowa o pracę. Изначально зарплата Виталия составляла 3000 злотых (около 770 долларов) нетто, но с каждым месяцем росла на 200 злотых. В начале 2023 года с тем же работодателем Виталий подписал новый договор, по условиям которого зарплата составляла фиксированные 3800 злотых нетто.

— Со временем условия работы стали отличаться от тех, которые оговаривались в начале: каждую неделю приходилось выезжать в командировки. Поэтому решил, что можно попросить больше денег. Говорить о деньгах мне довольно неудобно, но я знал, что никаких крайне неприятных последствий не будет: зарплату либо повысят, либо просто откажут.

Какую-то конкретную сумму Виталий не запрашивал. Рассматривал даже вариант добавить дополнительных задач, чтобы больше заработать. Через неделю раздумий начальник сообщил Виталию, что готов поднять окладную часть на 400 злотых.

На случай отказа Виталий планировал постепенно заняться поиском новой работы с более интересной зарплатой.

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